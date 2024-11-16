Forbes назвал 9 миллиардеров, выигравших от победы Трампа

Выборы президента США оказали влияние на всю мировую экономику. Мы видим скачок биткоина, рост «голубых фишек», укрепление американского доллара. И в результате этих движений в финансовой сфере растет благосостояние богатейших людей планеты.

Forbes назвал девять миллиардеров, которые больше всех выиграли от победы Трампа, поскольку их состояние ощутимо приросло:

Илон Маск (Tesla, SpaceX, X, xAi). Состояние: $304 млрд. Прирост: $41 млрд Ларри Эллисон (Oracle). Состояние: $230,7 млрд. Прирост: $23,7 млрд Брайан Армстронг (Coinbase Global). Состояние: $11,7 млрд. Прирост: $3,7 млрд Фред Эрсам (Coinbase Global). Состояние: $3,3 млрд. Прирост: $700 млн Влад Тенев (Robinhood). Состояние: $1,9 млрд. Прирост: $400 млн Байджу Бхатт (Robinhood). Состояние: $2 млрд. Прирост: $400 млн Джефф Тэнгни (Doximity). Состояние: $3,2 млрд. Прирост: $900 млн Адам Форуги (AppLovin). Состояние: $8,7 млрд. Прирост: $3,8 млрд Трэвис Бурсма (Dutch Bros). Состояние: $3,1 млрд. Прирост: $900 млн

Как видим, в списке присутствуют не только крупные и стабильно успешные корпорации, но и те стартапы, которые взлетели на фоне пиковых показателей биткоина — Coinbase, Robinhood и в какой-то степени AppLovin.

Фото на обложке: Robinhood