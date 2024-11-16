Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Forbes назвал 9 миллиардеров, выигравших от победы Трампа

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Выборы президента США оказали влияние на всю мировую экономику. Мы видим скачок биткоина, рост «голубых фишек», укрепление американского доллара. И в результате этих движений в финансовой сфере растет благосостояние богатейших людей планеты.

Forbes назвал 9 миллиардеров, выигравших от победы Трампа
  1. Новости

Forbes назвал девять миллиардеров, которые больше всех выиграли от победы Трампа, поскольку их состояние ощутимо приросло:

  1. Илон Маск (Tesla, SpaceX, X, xAi). Состояние: $304 млрд. Прирост: $41 млрд
  2. Ларри Эллисон (Oracle). Состояние: $230,7 млрд. Прирост: $23,7 млрд
  3. Брайан Армстронг (Coinbase Global). Состояние: $11,7 млрд. Прирост: $3,7 млрд
  4. Фред Эрсам (Coinbase Global). Состояние: $3,3 млрд. Прирост: $700 млн
  5. Влад Тенев (Robinhood). Состояние: $1,9 млрд. Прирост: $400 млн
  6. Байджу Бхатт (Robinhood). Состояние: $2 млрд. Прирост: $400 млн
  7. Джефф Тэнгни (Doximity). Состояние: $3,2 млрд. Прирост: $900 млн
  8. Адам Форуги (AppLovin). Состояние: $8,7 млрд. Прирост: $3,8 млрд
  9. Трэвис Бурсма (Dutch Bros). Состояние: $3,1 млрд. Прирост: $900 млн

Как видим, в списке присутствуют не только крупные и стабильно успешные корпорации, но и те стартапы, которые взлетели на фоне пиковых показателей биткоина — Coinbase, Robinhood и в какой-то степени AppLovin.

Фото на обложке: Robinhood

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

17 ноября 2024

Отбор проектов АСИ по направлению платформизация отраслей

18 ноября 2024

Фонд немалого бизнеса от Альфа Банка

18 ноября 2024

Инвестиции в ИБ-стартапы от Softline Venture Partners

Все ВОЗМОЖНОСТИ