Forbes назвал 9 миллиардеров, выигравших от победы Трампа

Выборы президента США оказали влияние на всю мировую экономику. Мы видим скачок биткоина, рост «голубых фишек», укрепление американского доллара. И в результате этих движений в финансовой сфере растет благосостояние богатейших людей планеты.
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Forbes назвал девять миллиардеров, которые больше всех выиграли от победы Трампа, поскольку их состояние ощутимо приросло:
- Илон Маск (Tesla, SpaceX, X, xAi). Состояние: $304 млрд. Прирост: $41 млрд
- Ларри Эллисон (Oracle). Состояние: $230,7 млрд. Прирост: $23,7 млрд
- Брайан Армстронг (Coinbase Global). Состояние: $11,7 млрд. Прирост: $3,7 млрд
- Фред Эрсам (Coinbase Global). Состояние: $3,3 млрд. Прирост: $700 млн
- Влад Тенев (Robinhood). Состояние: $1,9 млрд. Прирост: $400 млн
- Байджу Бхатт (Robinhood). Состояние: $2 млрд. Прирост: $400 млн
- Джефф Тэнгни (Doximity). Состояние: $3,2 млрд. Прирост: $900 млн
- Адам Форуги (AppLovin). Состояние: $8,7 млрд. Прирост: $3,8 млрд
- Трэвис Бурсма (Dutch Bros). Состояние: $3,1 млрд. Прирост: $900 млн
Как видим, в списке присутствуют не только крупные и стабильно успешные корпорации, но и те стартапы, которые взлетели на фоне пиковых показателей биткоина — Coinbase, Robinhood и в какой-то степени AppLovin.
Фото на обложке: Robinhood
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