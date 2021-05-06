«Доходность до 33,8% годовых»: принципал Fort Ross Ventures оценил состояние венчурного рынка

Международная организация инвесторов Investoro представила отчёт о состоянии мирового венчурного рынка за 2020 год. Принципал фонда Fort Ross Investments Денис Ефремов проанализировал данные и пришёл к ряду интересных выводов.
Средний размер сделки на seed и в Европе, и в США оказался одинаковым — по $1,2 млн, но дальше разница становится более существенной, заявил Ефремов в Facebook.
«В Европе early stage VC получает $2,2 млн, а late stage — $5,8 млн. А в США на тех же стадиях $4,5 млн и $9,9 млн. Фактически в 2 раза больше!» — поделился наблюдениями Ефремов.
Также он обратил внимание на успехи Software-сектора — за последний год инвестиции составили более $25 млн. Такие показатели Ефремов объясняет ростом доли американских венчурных компаний в Европе, которая уже превышает 15%.
Но главный упор Ефремов сделал именно на данные отчёта по выходам. «Всего $149 млрд за 2020 год – это глобальные M&A. 4 квартал 2020 года показал самый большой прирост, хотя во 2 квартале всё почти остановилось», — отметил эксперт.
По данным отчёта, США по количеству выходов через M&A сделки занимает 42% в мире, у них 653 сделки из общих 1527 сделок по всему миру.
«Выходов через IPO и через M&A в США было на $290 млрд (в середине года был тоже провал, как и в M&A), но вот разделить, что приходится на IPO, а что – на M&A, по отчету не получается. Полез посмотреть в NVCA, там получилось так – по количеству IPO занимает 11% рынка, у поглощений – 69%, а у buyout – 20% (в 2019 у IPO было 7%, а в 2018 – 8%)», — заявил Ефремов.
Но больший интерес, по мнению Ефремова, представляет именно объём: IPO принадлежит 77% от общих выходов в $290 млрд, далее следуют M&A — 21%, а buyouts довольствуются только 3%. «Такая же доля в 77% у IPO была в 2019 году (M&A – 20%), а вот в 2018 году на M&A приходилось 49% объема, тогда как на IPO — 45%» — комментирует Ефремов.
Также эксперт обратил внимание на статистику доходности венчурных инвестиций. По его мнению, классическая доходность венчурных фондов находится в районе 15% годовых в течение 10 лет, немногим более показателей фондового рынка за аналогичный период — 12%.
«Но вот пенсионный фонд Yale, который инвестирует аж 23,5% своего капитала в VC фонды (обычно это 5-10% максимум) получает доходность 24,6% на протяжении последних 20-ти лет. Вы скажете, что последние 20 лет были расцветом. Хорошо, увеличим горизонт до 40 лет – тут получилось всего лишь 33,8% годовых. То есть, не всего лишь, а умопомрачительные 33,8%! Не все так могут зарабатывать, но кто-то задаёт тон», — резюмировал Ефремов.
Российский же венчурный рынок, согласно отчёту Investoro, переживает не лучшие времена: объём и количество венчурных инвестиции продолжили снижаться, как и в предыдущие 2 года. В 2020 было привлечено лишь $125 млн долларов — минимум за прошедшее десятилетие.
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Фото на обложке: Hryshchyshen Serhii /
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