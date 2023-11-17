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Россия закроет визовые центра в Париже, Марселе, Ницце и Страсбурге с 24 ноября

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Россия закроет четыре визовых центра во Франции с 24 ноября: в Париже, Марселе, Ницце и Страсбурге. Вопросы получения виз предлагают решать только в консульствах. Упрощенный визовый режим между Францией и Россией не действует с сентября 2022 года.

Россия закроет визовые центра в Париже, Марселе, Ницце и Страсбурге с 24 ноября

Россия закроет четыре визовых центра во Франции. Об этом сообщили в российском посольстве.

Визовые центры в Париже, Марселе, Ницце и Страсбурге прекратят работу с 24 ноября. Посольство порекомендовало решать вопросы получения виз в консультвах или канцелярии России в Вильфранш-сюр-Мере.

В консульстве не объяснили решение о закрытии визовых центров.

В сентябре 2022 года действие соглашения об упрощенном визовом режиме между Францией и Россией было прекращено по инициативе Евросоюза. По этой причине визовый сбор для россиян вырос с 35 до 80 евро, а срок оформления виз значительно увеличился.

Фото на обложке: vovidzha / Shutterstock

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