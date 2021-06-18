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Названы три возможные схемы мошенничества на фоне обязательной вакцинации

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Тема COVID-19 стала менее заметна в ландшафте угроз информационной безопасности в первые четыре месяца 2021 года, однако на фоне обязательной вакцинации эксперты прогнозируют рост афер, посвященных коронавирусу, на 20-30%. Об этом сообщила пресс-служба ESET со ссылкой на директора департамента корпоративного бизнеса Антона Пономарева.

Названы три возможные схемы мошенничества на фоне обязательной вакцинации

Пономарев выделил три основные угрозы, связанные с ажиотажем вокруг массовой вакцинации.

  • Целевые атаки на компании, которые потенциально заинтересованы в вакцинации персонала

Возможный сценарий обмана — под видом государственных или городских служб поддержки бизнеса злоумышленники связываются с руководством или отделом кадров предприятия и предлагают «выгодные условия» прививочной кампании. Например, жертву могут убедить в необходимости перечислить определенную сумму, которая в конце года вернется в виде налогового вычета или иных компенсаций от властей.

  • Фишинг персональных данных под предлогом вакцинации

В этом случае мошенники могут представляться по телефону или в переписке по e-mail сотрудниками системы здравоохранения и на основании записи на вакцинацию попросить указать паспортные данные, номера пенсионного и медицинского полисов, — как личные, так и членов семьи. Цель — получить как можно больше уникальных данных о человеке для дальнейшего использования в мошеннических схемах.

  • Покупка поддельных справок о прививке

За несколько дней с момента объявления о необходимости вакцинации сотрудников госсектора, сфер торговли и услуг в выдаче поисковиков и соцсетей резко возросло число объявлений по продаже сертификатов пройденной вакцинации. Необходимо помнить и о том, что нелегальная услуга может таить и иные опасности: переход на фишинговые страницы по объявлению с последующей компрометацией персональных и банковских данных пользователя.

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Как сообщалось ранее, 16 июня в Москве обязали вакцинировать 60% граждан, работающих в сфере услуг. За невыполнение норм по вакцинации бизнесу грозит штраф до 1 млн рублей либо приостановка работы на срок до 90 дней.

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Фото: Unsplash

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