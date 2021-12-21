Большинство фрилансеров в России зарабатывает 15 тыс. рублей в месяц

В России доходы 54% фрилансеров не превышают 15 тыс. рублей в месяц. При этом 82% респондентов признались, что не могут спрогнозировать свой месячный заработок. Стабильный доход имеет только 18% свободных работников.
На фрилансе работает каждый третий россиянин, сообщили «Известия» со ссылкой на исследование «Работа.ру» и СберНПФ.
Для 15% фриланс выступает основной деятельностью, еще для 22% — подработкой. Это гораздо больше, чем в прошлом году.
Каждому пятому свободному специалисту (22%) такая работа приносит от 15 до 30 тыс. рублей, а у 13% опрошенных заработки от занятий фрилансом составляют от 30 до 50 тыс. рублей. Только 11% получают более 50 тыс. рублей за свои услуги.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Названы самые привлекательные страны для фрилансеров
- 2 Работа с фрилансерами: что нужно знать компаниям
- 3 Заменит ли фриланс инхаус-команды и что выгоднее?
- 4 Как организовать стажировку для молодых дизайнеров — опыт «Авито»
- 5 6 советов фрилансерам, которые помогут избежать мошенничества со стороны заказчиков
ВОЗМОЖНОСТИ
22 декабря 2021
24 декабря 2021
25 декабря 2021
30 декабря 2021
31 декабря 2021