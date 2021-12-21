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Большинство фрилансеров в России зарабатывает 15 тыс. рублей в месяц

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В России доходы 54% фрилансеров не превышают 15 тыс. рублей в месяц. При этом 82% респондентов признались, что не могут спрогнозировать свой месячный заработок. Стабильный доход имеет только 18% свободных работников.

Большинство фрилансеров в России зарабатывает 15 тыс. рублей в месяц

На фрилансе работает каждый третий россиянин, сообщили «Известия» со ссылкой на исследование «Работа.ру» и СберНПФ.

Для 15% фриланс выступает основной деятельностью, еще для 22% — подработкой. Это гораздо больше, чем в прошлом году.

Каждому пятому свободному специалисту (22%) такая работа приносит от 15 до 30 тыс. рублей, а у 13% опрошенных заработки от занятий фрилансом составляют от 30 до 50 тыс. рублей. Только 11% получают более 50 тыс. рублей за свои услуги.

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Фото на обложке: Unsplash

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