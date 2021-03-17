ФРИИ инвестирует в сервис управления продажами в несетевой рознице Flomly

Фонд развития интернет-инициатив вложит 5 млн рублей в разработчика сервиса управления продажами в неорганизованной рознице для дистрибьюторов и производителей Flomly, сообщили RB.ru в пресс-службе фонда.

Стартап использует собственный алгоритм анализа текста для работы с большими данными и работает по подписке (200 тысяч рублей за данные на тысячу магазинов за 3 месяца). Клиентами сервиса, по собственным данным, являются 10 крупных производителей и дистрибьюторов, в том числе Unilever, Valio и Splat.

Сервис через операторов фискальных данных собирает базу кассовых чеков и привязывает каждую продажу к определенному каталогу с точностью до товара. Детальная статистика торговли конкретной торговой точки обновляется онлайн каждый час.

Таким образом дистрибьюторы контролируют доступность товаров на полках в несетевых магазинах без личного посещения, могут формировать автоматические предзаказы и вовремя пополнять ассортимент. Также данные Flomly позволяют клиентам оценить фактический спрос на рынке, оценить стратегию развития и выхода в новые регионы.

По данным Алексея Гриненко, инвестиционного менеджера ФРИИ, объем несетевой розницы составляет 5,5 трлн рублей в год. При этом FMCG-магазины ежегодно теряют почти 40% продаж из-за отсутствия системы аналитики.

«Flomly решает сразу несколько проблем FMCG-рынка. Для коммерческого департамента — упрощает процесс планирования поставок и увеличения оборота, для маркетингового — анализирует продажи средней и малой розницы. Ни один другой сервис сейчас не предоставляет аналитику несетевого бизнеса», — пояснил Гриненко.

Flomly основали в 2019 году Алексей Скуратов, Феликс Стетой и Леонид Шныр. Феликс Стетой более 20 лет управлял крупными российскими сетями «Пятерочка», «Евродом», «Мария Ра», Алексей Скуратов в качестве IT-директора развивал крупнейший сервис бытовой техники «Руки из плеч», Леонид Шныр управлял бизнесом «Яндекса» на Украине и в Казахстане, уточняется в сообщении.

Инвестиции от ФРИИ Flomly направит на продвижение сервиса в регионах России. Уточняется, что ранее стартап привлек более 10 млн рублей от бизнес-ангела, но его личность не раскрывается.

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