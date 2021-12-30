В России запустили торги первым биржевым фондом на блокчейн

На Московской бирже начались торги паями биржевого паевого инвестиционного фонда (БПИФ) «Сбер – Блокчейн Экономика», сообщила пресс-служба биржы. В состав фонда входят криптовалютная биржа Coinbase, разработчик программного обеспечения (ПО) на основе блокчейна Digindex и др.
Фонд следует за индексом «Сбер Блокчейн Экономика», в состав которого входят бумаги производителей оборудования и ПО для майнинга и создания криптоактивов, компаний, оказывающих консалтинговые услуги в сфере блокчейн-технологий, и других.
В него, в частности, входят криптовалютная биржа Coinbase, разработчик ПО на основе блокчейн-технологий Digindex, компания по управлению цифровыми активами Galaxy Digital и ряд других компаний, связанных с блокчейном.
Отмечается, что фонд номинирован в долларах, торги проходят в рублях. Торговый код – SBBE. Фондом управляет УК «Сбер Управление Активами».
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: baranq /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Мосбиржа назвала лучшего частного инвестора года — его доходность превысила 1300% за 3 месяца
- 2 Медицинская компания «Сбера» представила цифрового ИИ-помощника для врачей
- 3 Ключ от всех дверей — как работает сервис Сбер ID и как он может помочь малому бизнесу?
- 4 Банковские гарантии в Сбере: удобный подход к серьезному делу
- 5 Показать все лучшее сразу
ВОЗМОЖНОСТИ
30 декабря 2021
31 декабря 2021
31 декабря 2021