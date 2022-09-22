«Газпром» выплатит промежуточные дивиденды на сумму 1,208 трлн руб

Заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов заявил, что на выплату промежуточных дивидендов по итогам первого полугодия 2022 года планируется выделить 1,208 трлн рублей, то есть по 51,03 рублей за акцию.

Комментируя обновленный проект бюджета, Садыгов подчеркнул, что в нем уже отражен рост доходов от продажи газа на 34%. Несмотря на закрытие ряда экспортных каналов, вырос средний чек от стран «дальнего зарубежья».

Этот прирост позволяет корпорации увеличить расходы по операционной деятельности. Средства пойдут на налоговые выплаты и непосредственно на промежуточные выплаты дивидендов.

«Даже с учетом роста капитальных расходов свободный денежный поток Группы "Газпром" полностью покроет дивидендные выплаты, что соответствует нашим долгосрочным принципам финансовой стабильности», – пообещал Садыгов.

Зампред правления корпорации также добавил, что общий долг группы останется на уровне прошлого года, а в планах на второе полугодие – активизировать работу на кредитных рынках.

Хоть «сильные результаты» за первые шесть месяцев года и позволили «Газпрому» «избежать привлечения внешних заимствований для головной компании», во второй половине года они будут необходимы.

Что касается освоения инвестиций, то тут Правление «Газпрома» предлагает увеличить размер инвестиционной программы на 13% (до 1,98 трлн рублей, что на 222 млрд рублей больше в сравнении с изначальной версией от декабря 2021 года).

Такая корректировка в бОльшую сторону связана с приоритетными направлениями бизнеса компании: дополнительные средства планируется направить на развитие центров газодобычи на Ямале, в Якутии, в Иркутске и на увеличение мощностей газопровода «Сила Сибири».

Предполагается, что даже в том случае, если освоение инвестиций будет идти опережающими реальное финансирование темпами, компания сможет перекрыть разрыв за счет авансирования прошлых периодов.

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