Герман Греф спрогнозировал курс рубля к концу года

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС спрогнозировал курс рубля к концу 2020 года. По его мнению, российская валюта может укрепиться до уровня 60-62 рубля за доллар.

Греф указал на связь курса рубля и цены на нефть. В то же время он отметил, что нефтяные цены сложно спрогнозировать.

«Наша национальная валюта тесно связана с ценой на нефть, а ее тяжело спрогнозировать. Я доверяю одному из старых и опытных аналитиков Генри Гроубу. Он называет на конец года $60-62 за баррель. Значит, рубль будет в пределах плюс-минус 60 рублей к доллару», — считает глава Сбербанка.

Греф подчеркнул, что на курс рубля может повлиять и ситуация с коронавирусом. По мнению руководителя Сбербанка, если начнется вторая волна пандемии, «рубль, возможно, станет колебаться».

По мнению банкира, российская экономика проходит кризис из-за коронавируса лучше, чем ожидалось.

«Мы делали прогноз падения ВВП от 6% до 9% в зависимости от того, сколько продлится ситуация закрытости. Сегодня наш прогноз куда более оптимистичен, примерно минус 4,2-4,5% ВВП — опять же, если не случится повторной волны», — заключил Греф.

На момент публикации новости курс доллара на Московской бирже составляет 69,9 рубля.

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