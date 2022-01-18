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Национальную авиакомпанию Грузии продают за $150 млн

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Национальную авиакомпанию Грузии выставили на продажу. Georgian Airways признана неплатежеспособной – она накопила долги на $57 млн. В финансовых проблемах перевозчика оказалась виновны пандемия коронавируса и закрытие границ.

Национальную авиакомпанию Грузии продают за $150 млн

Сообщение о продаже Georgian Airways опубликовано на сайте Georgian Business Average. Компанией руководит бывший глава авиаперевозчика Роман Бокерия. Georgian Airways выставлена на продажу за $150 млн. 

На фоне пандемии коронавируса и закрытия границ компания накопила долги на $57 млн. У авиаперевозчика есть обязательства перед 16 тыс. пассажирами и коммерческими организациями.

Суд признал авиакомпанию неплатежеспособной. Там посчитали, что Georgian Airways не может рассчитаться по долгам в связи с пандемией коронавируса и закрытием границ.

Georgian Airways (ранее Airzena) работает с 1993 года. В 1998 году получила в Грузии статус национальной авиакомпании.

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Фото на обложке: fifg / Shutterstock

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