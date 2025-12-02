Глава Microsoft: в эру ИИ эмоциональный интеллект важнее IQ

Глава Microsoft Сатья Наделла заявил, что в условиях стремительного развития ИИ одним из ключевых навыков всех сотрудников и, в частности, руководителей становится эмоциональный интеллект. По его словам, даже высокий IQ перестаёт иметь большое значение, если человек не умеет взаимодействовать с людьми. О новой роли эмоционального интеллекта Сатья Наделла рассказал в подкасте MD Meets с гендиректором Axel Springer Матиасом Дёпфнером.

Многие задачи не решить логикой — их надо чувствовать

Как отметил глава Microsoft, современные команды сталкиваются с задачами, которые невозможно решить только логикой или технической экспертизой. Сегодня именно способность считывать контекст, понимать эмоции и быстро адаптироваться становится важнее, чем традиционные профессиональные компетенции.

Сатья Наделла уточнил, что рассматривает эмпатию как полноценный инструмент для бизнеса, а не как дополнительную «мягкую» компетенцию. По его словам, гибкость человеческого поведения помогает компаниям быстро перестраивать процессы и взаимодействие — особенно когда автоматизация охватывает всё больше направлений.

Формула простая: EQ > IQ

Глава Microsoft заявил, что эмоциональная чувствительность и социальная гибкость давно перестали быть вспомогательными качествами. Он подчеркнул, что именно эти навыки определяют способность лидера эффективно принимать решения и поддерживать продуктивную работу команды.

Наделла также отметил, что высокий IQ теряет значимость без EQ — умения понимать других людей. Сегодня именно человеческие навыки становятся фундаментом в ИИ-компаниях.

«Если у вас есть IQ, но нет EQ — это пустая трата интеллекта», — подчеркнул глава Microsoft Сатья Наделла.

Возвращение в офис — из-за необходимости коммуникации

В разговоре с Дёпфнером обсуждалась и новая политика Microsoft, связанная с частичным возвращением сотрудников в офисы. Наделла согласился, что в эпоху ИИ личная коммуникация действительно усиливает сотрудничество и помогает командам быстрее обмениваться знаниями.

При этом он уточнил, что компания не планирует жестко навязывать формат работы и стремится сохранять гибридные практики. По мнению CEO, вопрос возвращения в офис должен учитывать специфику работы, а также баланс — между индивидуальной гибкостью и командной динамикой в решении задач.

На этом фоне другие крупные IT-компании выбирают более строгий подход: глава Instagram* Адам Моссери анонсировал, что с 2026 года сотрудники его подразделения в США вернутся в офис на полный пятидневный график. Он объяснил это необходимостью «усилить креативность», ускорить разработку продуктов и повысить качество командной коммуникации.

Контекст

Недавно подразделение Microsoft AI объявило о создании команды, которая займётся разработкой human-centric superintelligence — «человекоцентричного суперинтеллекта». Глава Microsoft AI Мустафа Сулейман сообщил, что цель этого направления — создать ИИ, который помогает людям, а не конкурирует с ними, и восстанавливает доверие к технологиям.

Мустафа Сулейман, которого называют идеологом «этичного ИИ», подчёркивает, что Microsoft не стремится к созданию «всемогущего разума». Компания видит будущее ИИ в роли компаньона для пользователя, усилителя эффективности врачей и инструмента для научных открытий.

*признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ

Фото: Ethan Miller / Staff / Getty Images