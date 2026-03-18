Глава Nvidia назвал нейроассистента OpenClaw «следующим ChatGPT»: акции китайских ИИ-компаний выросли почти на 20%

Китайские ИИ-компании резко прибавили в цене на биржах Гонконга и Шанхая, сообщает Bloomberg. Поводом стали заявления главы Nvidia Дженсена Хуанга, который назвал нейроассистента OpenClaw «следующим ChatGPT». Инструмент быстро набирает популярность в Китае и уже используется крупнейшими технологическими игроками.

Акции ИИ-компаний выросли почти на 20% за день

18 марта 2026 года бумаги ряда компаний, развивающих ИИ-решения, показали резкий рост:

ведущий стартап в области генеративного ИИ MiniMax Group — +19,9%,

ИИ-компания Zhipu AI (торгуется как Knowledge Atlas Technology) — +19,5%,

провайдер облачных вычислений UCloud Tech — +13,2%.

Технологию OpenClaw уже внедряют крупные компании, включая Alibaba, Baidu и Tencent. Дополнительно корпорации MiniMax и Zhipu создали собственные токены для работы ИИ-агентов, что усилило интерес к экосистеме вокруг OpenClaw.

OpenClaw может работать без участия человека

OpenClaw представляет собой платформу с открытым кодом, которая позволяет создавать автономных ИИ-агентов на базе больших языковых моделей. В отличие от классических чат-ботов, такие системы способны не только отвечать на запросы, но и самостоятельно выполнять задачи пользователя.

Дженсен Хуанг, глава Nvidia, подчеркнул, что речь идёт о качественном сдвиге в развитии ИИ. Он также сообщил о планах запуска NemoClaw — версии платформы для корпоративных задач с интеграцией решений Nvidia.

Хотя OpenClaw был создан австрийским разработчиком Питером Стейнбергером в ноябре, именно популярность к платформе пришла именно на китайском рынке.

Заявления Nvidia подогрели ожидания инвесторов от ИИ-агентов

На фоне стремительного роста интереса китайские власти начали вводить ограничения на использование технологии. По информации Bloomberg, OpenClaw уже частично ограничен в некоторых государственных структурах и отдельных банках.

По оценке аналитиков брокерской компании UOB Kay Hian, на которых ссылается Forbes, заявления Nvidia усилили ожидания инвесторов относительно перспектив ИИ-агентов. Планы компании по выпуску собственных решений на базе OpenClaw сигнализируют о том, что рынок находится только в начале нового цикла.

Резкий рост акций китайских ИИ-компаний показывает, что рынок переоценивает потенциал автономных агентов как следующего этапа развития технологий. OpenClaw уже стал точкой притяжения инвестиций, но его масштабирование будет зависеть от баланса между спросом бизнеса и регулированием со стороны государства.