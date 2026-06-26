Глава Российской государственной библиотеки: нужно создать «модуль совести» ИИ — чтобы оценивать действия нейросети

Генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда в интервью Russian Business допустил, что в будущем системам искусственного интеллекта может понадобиться «модуль совести» — механизм, который будет проверять выводы нейросетей на соответствие духовным и нравственным ценностям. Вадим Дуда также считает, что отечественный ИИ необходимо обучать на «национальном датасете», отражающем исторические и культурные ценности страны.

«Мы знаем 50 миллионов книг через их описания, а не содержание»: зачем Ленинке искусственный интеллект Генеральный директор РГБ Вадим Дуда — о том, как ИИ меняет работу с библиотечными фондами Читайте также

ИИ должен проходить «ценностную валидацию»

Как рассказал в интервью Russian Business генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда, по мере развития искусственного интеллекта главной проблемой становятся не ошибки в обработке данных, а интерпретации и моральные оценки.

«Для систем искусственного интеллекта, вероятно, потребуется некий "модуль совести" — механизм, который будет соотносить выводы и решения с системой духовных и нравственных ценностей», — отметил генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда.

По его мнению, по мере роста влияния ИИ такие системы будут формировать общественные нарративы, а значит, должны проходить своеобразную «ценностную валидацию» перед использованием.

Ленинка научит нейросеть не только читать книги, но и анализировать их

Кроме того, по словам Вадима Дуды, Российская государственная библиотека создаёт ИИ-платформу, которая позволит анализировать не описания книг, а их содержание. Сейчас библиотека ежегодно получает около 100 тыс. новых книг, а общий фонд превышает 50 млн единиц хранения. Если учитывать отдельные выпуски газет, объём массива достигает около 120 млн документов.

По словам генерального директора РГБ, сегодня библиотека знает миллионы книг только через их описания. Нейросеть же способна находить в произведениях новые смысловые связи и современный научный контекст, которые невозможно выявить традиционной каталогизацией.

На переход к новой ИИ-системе в библиотеке потребуется около пяти лет.

Обучать российский ИИ будут на отдельном «национальном датасете»

По мнению Вадима Дуды, обучающий массив для отечественного искусственного интеллекта не должен быть универсальным.

«В этом смысле задача действительно выглядит масштабной: создать датасет, который, если хотите, отражает национальное ДНК — основные нравственные, исторические и культурные смыслы», — сказал генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда.

По словам генерального директора, над созданием «национального датасета» РГБ уже работает вместе с Российской академией наук, университетами и научными организациями. Вадим Дуда также подчеркнул, что попытка создать универсальный датасет может привести к утрате культурного разнообразия и национальной идентичности.

ИИ требует новых правил защиты авторских прав

Отдельной темой интервью стало влияние нейросетей на интеллектуальную собственность. По словам Вадима Дуды, существующее законодательство не даёт ответов на многие вопросы, связанные с обучением ИИ на литературных произведениях.

«Любой автор или правообладатель должен иметь возможность получать справедливую компенсацию за использование результатов своего труда», — подчеркнул генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда в интервью Russian Business.

При этом он отметил, что пока не существует однозначного ответа, что именно считать использованием произведения при обучении нейросетей. По мнению генерального директора РГБ, в ближайшие годы появится новое направление права, регулирующее интеллектуальную собственность в эпоху ИИ.

Маркировка ИИ-контента — это уважение к аудитории

Вадим Дуда также поддержал добровольную маркировку материалов, созданных с помощью искусственного интеллекта.

«Мне кажется, хорошим тоном было бы честно обозначать случаи, когда контент создан с помощью ИИ. Не потому, что это должно регулироваться законом, а потому что это вопрос уважения к аудитории», — заявил генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда.

По мнению главы РГБ, искусственный интеллект не вытеснит человека. В будущем будут сосуществовать два потока контента — созданный людьми и созданный нейросетями, и оба найдут своего читателя.

Подробнее о том, как Российская государственная библиотека работает с искусственным интеллектом в 2026 году, — в интервью Russian Business