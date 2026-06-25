В России назвали стоимость автомобиля UMO 8 — минимальная цена гибридного кроссовера будет начинаться от 5 млн ₽

Бренд UMO объявил стоимость своего второго кроссовера — модель UMO 8 будет стоить в России от 5 млн рублей. Новинка спроектирована на базе гибридного GAC S7, однако оказалась почти на 900 тыс. рублей дешевле китайской модели, минимальная цена которой составляет 5,89 млн рублей. Производство автомобиля организовано компанией EVM при технологическом содействии «Яндекса», а сборка ведётся на заводе «Москвич».

Производитель EVM анонсировал новый гибридный автомобиль UMO 8 — машину вновь выпустят в сотрудничестве с Яндексом Прототипом для машины стал китайский GAC S7 Читайте также

В основе UMO 8 — китайский кроссовер GAC S7

UMO 8 впервые представили в начале июне 2026 года. Автомобиль разработан на базе китайского кроссовера GAC S7, который вышел на российский рынок весной 2026 года.

Автомобиль оснащён бензиновым двигателем и двумя электромоторами. Их суммарная мощность составляет 340 л. с.

По данным производителя, кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 6,7 секунды, а полного заряда батареи и полного бака хватает на 867 км. При расчёте транспортного налога будет учитываться мощность электромоторов — 122 л. с.

Водители смогут пользоваться мультимедийной системой «Яндекса»

В числе особенностей UMO 8 — мультимедийная система с сервисами «Яндекса», включая навигацию нового поколения и голосового помощника Алису. Водители смогут управлять климат-контролем и навигацией голосом.

Мультимедийная система включает несколько дополнительных функций:

Яндекс Карты с отображением сигналов светофоров в режиме реального времени;

поиск зарядных станций;

вывод маршрута на проекционный дисплей;

одновременное отображение навигации и медиаконтента на одном экране.

Кроссовер адаптировали для эксплуатации в России

По словам основателя и генерального директора EVM Ильи Рашкина, инженеры адаптировали модель к российским климатическим условиям. В комплектацию автомобиля входит:

зимний пакет с подогревом рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя,

усиленная антикоррозийная защиту.

Кроме того, компания работает над локализацией ряда компонентов. В перспективе планируется развивать российские решения для телематики, программного обеспечения, мультимедиа, электроники кузова и отдельных элементов электрической силовой установки.





