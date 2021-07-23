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GenerationS и МЭЦ запустили экспортный акселератор для B2B-компаний Global Partners Program

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

GenerationS и Московский экспортный центр продолжают принимать заявки на участие в Global Partners Program. В акселератор отберут 20 московских B2B-компаний, которые получат возможность вывести свои продукты и сервисы на глобальный рынок. Подать заявку можно до 28 июля.

GenerationS и МЭЦ запустили экспортный акселератор для B2B-компаний Global Partners Program

Участников ждут:

  • индивидуальный трекинг от зарубежных экспертов;
  • мастер-классы и консультации;
  • возможность представить проект международным компаниям из рейтинга Global Innovation 1000 и провести переговоры о сотрудничестве;
  • международные стартап-конференции.

Подать заявку могут компании из Москвы с готовым продуктом и продажами, которые развивают технологии в сферах:

  • «умного» города;
  • экологии и энергетики;
  • еды и сельского хозяйства;
  • транспорта и логистики.

Участие в программе платное. Узнать подробности и подать заявку можно на сайте.

Фото на обложке: Unsplash

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