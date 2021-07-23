GenerationS и МЭЦ запустили экспортный акселератор для B2B-компаний Global Partners Program

Евгения Хрисанфова
GenerationS и Московский экспортный центр продолжают принимать заявки на участие в Global Partners Program. В акселератор отберут 20 московских B2B-компаний, которые получат возможность вывести свои продукты и сервисы на глобальный рынок. Подать заявку можно до 28 июля.
GenerationS и МЭЦ запустили экспортный акселератор для B2B-компаний Global Partners ProgramЕвгения Хрисанфова
Участников ждут:
- индивидуальный трекинг от зарубежных экспертов;
- мастер-классы и консультации;
- возможность представить проект международным компаниям из рейтинга Global Innovation 1000 и провести переговоры о сотрудничестве;
- международные стартап-конференции.
Подать заявку могут компании из Москвы с готовым продуктом и продажами, которые развивают технологии в сферах:
- «умного» города;
- экологии и энергетики;
- еды и сельского хозяйства;
- транспорта и логистики.
Участие в программе платное. Узнать подробности и подать заявку можно на сайте.
Фото на обложке: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Клиенты хотят развлечений: как изменилось потребительское поведение в пандемию
- 2 «Самокат» создает «стартап-полку» для инновационных продуктов
- 3 В индустрии царит хаос: к чему приводит повальное финансирование ИИ-технологий
- 4 Оценка эстонского стартапа с российскими корнями Postoplan достигла €20 млн
- 5 ЦСР предложил создать для стартапов биржу и институт развития