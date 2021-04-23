В третий набор программы Global Pilots прошли 11 российских инновационных стартапов

В программу по поддержке российских стартапов в выходе на глобальный рынок и подготовке к пилотным проектам Global Pilots отобрали 11 стартапов. Они работают в сферах устойчивого развития, медицины, корпоративного образования и обеспечения благосостояния сотрудников.

Программа Global Pilots создана компаниями Microsoft, EY и Startupbootcamp Russia для помощи зрелым B2B-стартапам в выходе на новые рынки и запуске пилотных проектов с глобальными корпорациями.

Направления были выбраны в связи с изменением бизнес-реальности и растущим стремлением корпораций к повышению комфорту сотрудников, развитию корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития. Партнерами стали Coca-Cola в России, Fort Ross Ventures и QED.Consulting.

Из воронки в 270 стартапов в программу прошли 11:

ROSMED, облачная платформа для сбора и анализа медицинских данных. Checkme, сервис проведения медицинских обследований организма. Fandobox от Ecoplatform, компания-разработчик фандоматов — роботизированных аппаратов для сбора пластиковых бутылок и алюминиевых банок для последующей переработки. Intterra, интегрированная платформа для агробизнеса, объединяющая всех игроков в единую бизнес-систему. SOL, облачное решение для удаленного перевода на жестовый язык в видео. Обеспечивает доступность любой организации для глухих и слабослышащих с любого мобильного устройства. HR Messenger, конструктор HR-процессов на основе чат-ботов в WhatsApp и Facebook Messenger. Friday HR, автоматизация нетворкинга и ускорения онбординга новых сотрудников для удаленной работы с помощью корпоративных мессенджеров. Edstein, система обучения персонала для крупных компаний и корпораций. BENEFACTORY, цифровая платформа для автоматизации бенефитов для сотрудников. DistrictZero, комплексные решения для работы предприятий: компьютерные и AR/VR тренажеры, симуляции на базе детализированных информационных моделей объектов. VRT, платформенное решение для обучения персонала компаний из сфер фармакологии и производства с помощью технологий виртуальной реальности и система для проверки и обслуживания оборудования, а также инспекции объектов на основе технологии дополненной реальности.

Программа включает образовательную часть, которая подготовит команды к выходу на международный рынок, общение с экспертами инновационного рынка и венчурными капиталистами, а также презентацию продукта на закрытых питч-сессиях для профильных корпораций. В программе принимают участие эдвайзеры и выпускники лучших глобальных акселераторов.

Наиболее перспективные участники программы смогут претендовать на продолжение сотрудничества с организаторами. В частности, доступ к крупным корпоративным клиентам на международном рынке с помощью экосистемы Microsoft, EY и Startupbootcamp, участие в программе Microsoft for Startups, программе совместных продаж Microsoft Co-Sell и других. Сообщество ТилТех (частью экосистемы которого является Startupbootcamp Россия) потенциально готово вложить в стартапы программы до $500 тысяч.

Результатами первых двух наборов Global Pilots в 2020 году стали 28 коммерческих пилотных проектов с международными корпорациями, партнёрства стартапов с Microsoft и EY, выход российских стартапов в 19 новых регионов.