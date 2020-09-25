Программа Global Pilots теперь принимает стартапы из сферы рекламы и маркетинга

К организаторам Global Pilots присоединилась стартап-студия ADV LaunchPad коммуникационной группы АДВ. Теперь участвовать в программе могут технологические стартапы не только из индустрии финансов и ритейла, но и сфер маркетинга и рекламы. Подать заявку на участие в ближайшем отборе можно до 28 сентября.

Global Pilots — программа для развития инновационных проектов и подготовке их к запуску на глобальном рынке, созданная компаниями Microsoft, EY, Altergate и Startupbootcamp. Новый партнер — ADV LaunchPad — будет заниматься оценкой и обучением стартапов, развивающих маркетинговые и рекламные технологии.

Подать заявку на участие в программе могут B2B-проекты из сфер ритейла, FinTech, AdTech и MarTech с готовым продуктом и клиентами, которые хотят масштабироваться за рубеж.

Эксперты отберут 20 проектов, которые пройдут девятинедельную программу подготовки к выходу на международный рынок. Лучшие из них запустят пилоты с корпорациями и получат инвестиции. Организаторы готовы вложить в стартапы до $3 млн.

Подать заявку на участие можно на сайте Global Pilots.

Фото на обложке: GaudiLab / Shutterstock