Рестораторы Пинский и Новиков купили сеть «Глобус Гурмэ»

Закрытие сделки прошло в январе 2020 года. Это подтвердили в «Глобус Гурме», а также сам Антон Пинский. По его словам, планируется ребрендинг сети, однако основной вектор — торговля — останется. Будут поддерживаться стандарты качества, добавятся гастрономическое направление и кафе.



Свою долю и сумму сделки Пинский не раскрыл в разговоре с RNS.



В «Глобус Гурмэ» сказали, что первыми реорганизуют магазины в ТЦ «Гименей», ЦУМе, «Временах года» и на Новой Риге.



В пресс-службе также сообщили, что основателями и главными акционерами «Глобус Гурмэ» были Лев Хасис и Аркадий Новиков. В 2007 году Новиков покинул проект, и у Хасиса осталась доля в 94%. Позднее, в 2018 году, менеджмент сети выкупил ее, а в 2019 — оставшиеся 6%.

По собственным данным компании, ежедневно гастрономы «Глобус Гурмэ» посещает 5 тысяч человек, средний чек составляет 2500 рублей, сеть сотрудничает с более чем с 500 поставщиками. Оператором «Глобус Гурмэ» и «Глобус Гурмэ Экспресс» (Шереметьево) выступает ООО «Столичная торговая компания».



Антон Пинский — основатель ресторанного холдинга Pinsky&Co, а также сети демократичных кафе «ТоДаСе». Аркадий Новиков — основатель Novikov Group, которая владеет более чем 80 ресторанами и сетями #Farш, Prime Star, Krispy Kreme.