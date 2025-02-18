В Госдуме предложили разрешить уходить в декрет на любом сроке беременности

Депутаты от партии «Справедливая Россия — За правду» внесли в Госдуму законопроект, который предлагает разрешить женщинам уходить в декрет на любом сроке беременности. Пакет документов опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

Как сейчас? Женщины смогут оформлять отпуск по беременности и родам с момента постановки на учет в женской консультации, следует из законопроекта. В пояснительной записке говорится, что сейчас врачи рекомендуют вставать на учет в первом триместре (первые 13 недель). Фактически листок нетрудоспособности выдают на 30-й неделе, а сам отпуск по беременности и родам длится 140 дней — 70 дней до родов и 70 дней после них (если роды были сложные — 86 дней, а если родились близнецы — до 110 дней).

Зачем нужны изменения? Постановка на учет и предоставление декрета на более раннем сроке позволят своевременно вести диагностику и принимать меры по сохранению беременности, считают депутаты.

Сроки окончания отпуска менять не планируется. По словам авторов законопроекта, многие женщины предпочитают привычную зарплату декретному отпуску и продолжают ходить на работу, но по закону должна быть прописана возможность раннего ухода.

Депутаты ЛДПР в середине января внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается увеличить размер пособия по уходу за детьми до 60% от зарплаты. Сейчас россиянки в декрете могут рассчитывать только на 40% от среднего заработка.

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