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Госдума подготовит предложения по регулированию криптовалют

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Рабочая группа Госдумы подготовит предложения по законодательному регулированию обращения криптовалют в России, сообщил руководитель группы, вице-спикер нижней палаты парламента Алексей Гордеев. На первом этапе будет подготовлен «понятийный аппарат» для четкого определения таких терминов, как «криптовалюта» и «майнинг».

Госдума подготовит предложения по регулированию криптовалют

Гордеев указал на то, что в настоящее время в законодательстве не прописаны меры регулирования обращения криптовалют. Криптовалюты не признаны платежным средством на территории РФ, при этом в законодательстве нет прямого запрета на владение или проведение операций с их использованием россиянами.

Действующее законодательство также не дает четких определений таких терминов, как «криптовалюта» или «майнинг», в связи с чем на первом этапе «видится необходимым выработать понятийный аппарат», отметил Гордеев. Формированием понятийного аппарата займется экспертный совет при рабочей группе.

Вице-спикер сообщил, что 21 декабря 2021 года прошло первое заседание рабочей группы с участием представителей ЦБ, профильных министерств и ведомств. Следующий этап обсуждения с целью выработки предложений по законодательному регулированию обращения криптовалют запланирован на февраль 2022 года.

20 декабря 2021 года глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, россияне инвестировали в крипторынок уже 5 трлн рублей. ЦБ неоднократно выступал против использования криптовалют для расчетов в России. В декабре стало известно, что регулятор намерен добиться полного запрета на инвестиции в криптовалюты в РФ.

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Фото на обложке: Yourg / Shutterstock

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