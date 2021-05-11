Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

В Госдуме предложили ввести «добровольный запрет» на кредитование

Новости
Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор RB

Андрей Шляховский

Депутаты Государственной думы совместно с участниками финансового рынка разрабатывают законопроект, который позволит россиянам запретить оформление кредитов на их имя. Основной целью проекта законодатели видят защиту от мошенничества.

В Госдуме предложили ввести «добровольный запрет» на кредитование

Законодатели готовят поправки в Гражданский кодекс и законы «О потребительском кредите» и «О кредитных историях», пишет РБК со ссылкой на документы. Ранее о желании ввести подобные меры сообщал зампред комитета Госдумы по финансовому рынку, он же подтвердил изданию подлинность документов.

«Текст законопроекта разработан, идет процесс обсуждения с профильными ведомствами, чтобы учесть все необходимые нюансы», — заявил Гетта. Депутат не сообщил о точных сроках внесения законопроекта, однако источник РБК сообщил, что это произойдёт до конца весенней сессии парламента.

«Участились случаи, когда мошенники стали не только похищать средства со счетов граждан, но и брать кредиты от их имени. Современные банковские мобильные приложения позволяют это сделать, удобные сервисы породили новые риски. Поэтому простая потеря мобильного телефона, паспорта или утечка персональных данных может сильно усложнить жизнь», — отметил Гетта.

Согласно законопроекту, добровольный запрет на кредитование начнёт действовать через 7 дней после заявки с сохранением возможности его отмены. 

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: alex-83ch / Depositphotos.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Amazon разместил облигации на рекордные $18,5 млрд
  2. 2 Шаги к переменам. Пятиступенчатая модель цифровой трансформации компаний
  3. 3 Apple подала в суд на ФАС из-за штрафа на $12 млн
  4. 4 Шесть ошибок при выводе продукта за рубеж
  5. 5 Сколько стоит разработка такого приложения, как Clubhouse
Стажировка в IT
Гринатом зовет студентов и начинающих специалистов на программу Greenlab
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

11 мая 2021

Премия молодых предпринимателей Young Awards 2021

11 мая 2021

Акселератор MGNTech

12 мая 2021

Неформальная встреча стартапов и инвесторов в Томске

Все ВОЗМОЖНОСТИ