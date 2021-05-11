В Госдуме предложили ввести «добровольный запрет» на кредитование

Депутаты Государственной думы совместно с участниками финансового рынка разрабатывают законопроект, который позволит россиянам запретить оформление кредитов на их имя. Основной целью проекта законодатели видят защиту от мошенничества.

Законодатели готовят поправки в Гражданский кодекс и законы «О потребительском кредите» и «О кредитных историях», пишет РБК со ссылкой на документы. Ранее о желании ввести подобные меры сообщал зампред комитета Госдумы по финансовому рынку, он же подтвердил изданию подлинность документов.

«Текст законопроекта разработан, идет процесс обсуждения с профильными ведомствами, чтобы учесть все необходимые нюансы», — заявил Гетта. Депутат не сообщил о точных сроках внесения законопроекта, однако источник РБК сообщил, что это произойдёт до конца весенней сессии парламента.

«Участились случаи, когда мошенники стали не только похищать средства со счетов граждан, но и брать кредиты от их имени. Современные банковские мобильные приложения позволяют это сделать, удобные сервисы породили новые риски. Поэтому простая потеря мобильного телефона, паспорта или утечка персональных данных может сильно усложнить жизнь», — отметил Гетта.

Согласно законопроекту, добровольный запрет на кредитование начнёт действовать через 7 дней после заявки с сохранением возможности его отмены.

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