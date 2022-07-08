Топ-менеджмент ушедших из РФ компаний заинтересовался готовым бизнесом — Avito

Компания Avito подсчитала, что с февраля по май 2022 года спрос на покупку готового бизнеса и франшиз в сфере услуг (барбершопы, салоны красоты, автомастерские, гостиницы) вырос на 6%, а в сфере общественного питания (пекарни, кафе, кофейни) — на 9,7%.

Данные исследования аналитики Avito предоставили Forbes с комментарием относительно причин такого резко возросшего интереса. Эксперты считают, что приобретением альтернативных источников дохода больше всего интересуются топ-менеджеры ушедших из России корпораций.

Представители высшего управленческого звена получили в зарубежных компаниях необходимые навыки ведения бизнеса, у них достаточно средств для инвестиций в собственное дело, а также есть запрос на диверсификацию дохода.

Так считает руководитель категорий «Готовый бизнес и франшизы» и «Оборудование и товары для бизнеса» Avito Илья Дудковский. И его теорию иллюстрируют также цифры компании «Контур».

По ее статистике, бизнес в сфере услуг и общепита демонстрирует резкий прирост регистраций ИП: с января по июнь 2022 года число новых индивидуальных предпринимателей в индустрии питания выросло на 57,5%.

В Avito подчеркивают: если в 2021 году с февраля по май интерес к этим направления падал, то теперь он лишь растет. Более того: если сравнивать число запросов на покупку действующих предприятий в феврале 2021 и 2022 года, то окажется, что интерес к сфере услуг возрос на 19,4%, а к общепиту — на 16,5%.

Исследователи из Avito также отмечают, что в январе-июне 2022 года подрос и спрос на функционирующие интернет-магазины (на 41,9%), но интерес к ним стабильно увеличивается уже несколько лет, а вот увлечение готовыми сервисами в сфере красоты и питания — явление новое, но и вполне объяснимое.

Во-первых, как отмечает Дудковский, порог входа в эти сферы достаточно низкий (от сотен тысяч рублей за несетевую локацию).

Во-вторых, в случае с готовым бизнесом приобретается не только «вывеска», но и «фактически готовая инфраструктура: оборудованное помещение, проверенные поставщики, обученный персонал и в большинстве случаев — наработанный пул клиентов, который по гарантирует доход уже в первые месяцы работы».

На франшизы спрос также растет. В имидж-студиях «Персона» февраль-март были «мертвыми» в контексте продаж франшизы, но с конца апреля сеть вновь открывает «в среднем по пять точек в месяц». В сети автосервисов «Вилгуд» количество заявок на франшизу сравнению с 2021 годом в выросло на 25%.

Фото на обложке: Clay Banks / Unsplash