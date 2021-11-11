Россия вышла в лидеры по количеству хакерских угроз на Android

Россия стала одним из мировых лидеров по количеству хакерских угроз на Android. Их количество за несколько месяцев выросло на более чем 30% в основном за счет активности мошенников, использующих банковские вредоносные программы.
Аналитические данные о росте числа хакерских угроз в России и мире предоставили в ESET. По последним данным Россия стала одним из лидеров по количеству таких угроз, заняв 5 место после Индии, Бразилии, Мексики и Украины.
Количество угроз увеличилось на 32% в период с мая по августа 2021 года. В основном рост обусловлен всплеском активности мошенников, которые используют банковские вредоносные программы и приложения для Android. Таких атак, по данным ESET, стало в 2 раза больше с начала текущего года.
«Например, число скачиваний распространенного в России опасного трояна TrojanDropper.Agent, который проникает в операционную систему, меняет внутренние настройки и ворует личные данные, увеличилось на 18,4%», – отметили в пресс-службе ESET.
Также рост количества угроз аналитики выявили среди шпионского программного обеспечения – на 71%, и «троянов» для показа нежелательной рекламы – на 63%.
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Фото на обложке: rafapress /
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