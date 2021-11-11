Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Россия вышла в лидеры по количеству хакерских угроз на Android

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Россия стала одним из мировых лидеров по количеству хакерских угроз на Android. Их количество за несколько месяцев выросло на более чем 30% в основном за счет активности мошенников, использующих банковские вредоносные программы.

Россия вышла в лидеры по количеству хакерских угроз на Android

Аналитические данные о росте числа хакерских угроз в России и мире предоставили в ESET. По последним данным Россия стала одним из лидеров по количеству таких угроз, заняв 5 место после Индии, Бразилии, Мексики и Украины.

Количество угроз увеличилось на 32% в период с мая по августа 2021 года. В основном рост обусловлен всплеском активности мошенников, которые используют банковские вредоносные программы и приложения для Android. Таких атак, по данным ESET, стало в 2 раза больше с начала текущего года.

«Например, число скачиваний распространенного в России опасного трояна TrojanDropper.Agent, который проникает в операционную систему, меняет внутренние настройки и ворует личные данные, увеличилось на 18,4%», – отметили в пресс-службе ESET. 

Также рост количества угроз аналитики выявили среди шпионского программного обеспечения  – на 71%, и «троянов» для показа нежелательной рекламы – на 63%.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: rafapress / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Владельцы малого бизнеса рассказали, сколько готовы платить IT-специалистам
  2. 2 Большинство родителей довольны уровнем обучения кибербезопасности в школах — исследование
  3. 3 Цифры дня. Приз самому разговорчивому ИИ
  4. 4 Цифры дня. 11 миллионов любителей музыки
  5. 5 Тим Кук посоветовал использовать Android всем желающим загружать приложения в обход App Store
Anytimeprime
Автомобиль по подписке: быстро, просто!
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

11 ноября 2021

IT CODE 2.0

11 ноября 2021

AgroCode Hack

11 ноября 2021

Digital Strawberry

11 ноября 2021

AgroCode Awards

12 ноября 2021

Чемпионат по машинному обучению Live Coding Battle

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма