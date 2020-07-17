Оценка HeadHunter на бирже превысила $1 млрд

В ходе вторичного размещения акций на американской бирже Nasdaq инвесторы оценили HeadHunter в $1 млрд. Цена одной бумаги составила $20,25. Об этом сообщает пресс-служба Nasdaq.

Напомним, что в начале июля HeadHunter уведомил Комиссию по ценным бумагам и биржам США о возможности проведения вторичного размещения акций. После этого структура Goldman Sachs — ELQ Investors VIII — сообщила о намерении продать 5 млн американских депозитарных расписок (ADS) компании.

В рамках этого размещения акционер HeadHunter привлечет более $101 млн. Сделка должна быть закрыта до 20 июля. Общая оценка компании теперь в 1,5 выше, чем год назад при выходе HeadHunter на биржу.

Сообщается, что HeadHunter не получит никаких доходов от размещения ADS и будет нести расходы, связанные с их продажей, за исключением скидок на страхование.

Сейчас структуре Goldman Sachs принадлежит 12,5 млн ADS. Это соответствует доле в 24,8%. После вторичного размещения доля снизится до 14,9%.

В сообщении отмечено, что еще 750 тысяч ADS могут быть проданы организаторами размещения: Goldman Sachs, Morgan Stanley, Credit Suisse и VTB Capital.

Другими крупными акционерами HeadHunter выступают Highworld Investments, доля которой составляет 37,3%, и американская инвесткомпания Kayne Anderson Rudnick Investment Management — 14,2%. Менеджмент владеет около 0,6%.

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