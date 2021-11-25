Рестораны сообщили о повышении цен в 2022 году

В 2022 году «Шоколадница», Black Star Burger и другие заведения могут повысить цены на блюда в ресторанах на 15%. Рестораторы утверждают, что на эту меру их подталкивает подорожание продуктов и логистических услуг.
Компании уже отказываются от некоторых блюд из-за высокой стоимости продуктов и планируют переходить на более мелкий формат ресторанов, сообщили «Известия».
Гендиректор «Шоколадницы» Олег Подгорный отметил, что повышения цен на 8% не избежать — слишком разогналась инфляция. По его словам, точный рост зависит от блюд — на одни повышение может составить 3%, а на другие дойти до 15%.
В условиях увеличения себестоимости ингредиентов из-за роста цен на продовольствие даже уровень +10% не позволит сохранить экономику хотя бы на уровне начала 2020 года, сказал гендиректор компании «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров.
По словам рестораторов, значительно подорожали мясо, рыба, морепродукты, импортные сыры. Из-за роста цен они отказываются от части блюд с дорогими ингредиентами.
По словам вице-президента Федерации рестораторов и отельеров Сергея Миронова, сеть «Мясо и рыба» уже отказалась от закупки осьминога. Цены на него выросли почти втрое — это дефицитный продукт. В апреле он стоил 450 рублей за 1 кг, в ноябре уже 1250 рублей, уточнил специалист.
В сложившейся ситуации ряд компаний планируют переходить на малый формат ресторанов. В этом году рестораны малого формата открыли «Андерсон» и «Якитория». Такой же вариант развития рассматривает «Шоколадница» и Novikov Group.
В ФАС и Минпромторге заявили, что они не контролируют цены на ресторанном рынке.
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Фото на обложке: Edvard Nalbantjan /
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