Bloomberg назвал самые высокодоходные акции 2023 года. Это ценные бумаги южнокорейских производителей компонентов для электроники – они показали доходность с начала года до 571%.
Самыми высокодоходными акциями 2023 года стали ценные бумаги южнокорейских производителей компонентов для электроники. Об этом сообщил Bloomberg.
Акции производителя катодов Ecopro Co показали доходность 571% с начала года – компания возглавила подготовленный агентством рейтинг. Kum Yang Co выпускает компоненты для аккумуляторов – доходность акций этой компании составила 200%.
Ценные бумаги Ecopro Co и Kum Yang Co обошли по доходности акции всех остальных компаний мирового индекса Bloomberg, в которых входят 2647 участников.
Акции корейских производителей выросли на фоне попадания в санкционный список США их компаний–конкурентов из Китая. Также на росте котировок сказался повышенный общемировой спрос на аккумуляторы для электромобилей.
Фото на обложке: MUNGKHOOD STUDIO /
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