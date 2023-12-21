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Bloomberg назвал самые высокодоходные акции 2023 года

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Bloomberg назвал самые высокодоходные акции 2023 года. Это ценные бумаги южнокорейских производителей компонентов для электроники – они показали доходность с начала года до 571%.

Bloomberg назвал самые высокодоходные акции 2023 года

Самыми высокодоходными акциями 2023 года стали ценные бумаги южнокорейских производителей компонентов для электроники. Об этом сообщил Bloomberg.

Акции производителя катодов Ecopro Co показали доходность 571% с начала года – компания возглавила подготовленный агентством рейтинг. Kum Yang Co выпускает компоненты для аккумуляторов – доходность акций этой компании составила 200%.

Ценные бумаги Ecopro Co и Kum Yang Co обошли по доходности акции всех остальных компаний мирового индекса Bloomberg, в которых входят 2647 участников.

Акции корейских производителей выросли на фоне попадания в санкционный список США их компаний–конкурентов из Китая. Также на росте котировок сказался повышенный общемировой спрос на аккумуляторы для электромобилей.

Фото на обложке: MUNGKHOOD STUDIO / Shutterstock

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