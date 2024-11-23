Банк HSBC прекратил обработку платежей в Россию и из России

Британско-гонконгская банковская группа HSBC Holdings опубликовала на странице «важных уведомлений» в разделе техподдержки официального сайта заявление. Банк впредь не будет обрабатывать платежи в Россию и из России. Меры касаются также Белоруссии.
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«Любые платежи, обработанные через HSBC с участием России или Беларуси, могут быть задержаны для дальнейшего рассмотрения и могут быть отклонены / возвращены по нашему усмотрению. Если вы планируете отправлять или получать платежи в Россию или Беларусь или из России или Беларуси, пожалуйста, воспользуйтесь альтернативными способами», — говорится на официальном сайте группы.
Об уходе из РФ группа сообщила еще в 2022 году. В феврале текущего года президент России одобрил сделку о продаже «Экспобанку» отечественной «дочки» HSBC.
Решение о прекращении платежей из/в РФ по личным банковским картам, следовательно, стало ожидаемым шагом после того, как британский кредитор вышел из бизнеса в стране, как передает Reuters.
Аналитики агентства считают, что это также следствие новых санкций США (в том числе против российского «Газпромбанка»). Издание отмечает, что «HSBC, как и другие европейские банки, особенно чувствителен к надзору со стороны властей США».
Фото на обложке: Unsplash
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