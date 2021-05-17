В Москве пройдет студенческий предпринимательский форум от HSE Business Club

29 мая HSE Business Club проведет студенческий предпринимательский форум. Для участия нужно зарегистрироваться.

Перед гостями выступят:



Евгений Демин, основатель SPLAT;

Владимир Седов, основатель и владелец компании «Аскона»;

Артем Татулов, сооснователь лагеря для подростков HeadStart Camp и платформы с репетиторами TutGood;

Кирилл Варламов, венчурный инвестор, директор ФРИИ;

Артем Агабеков, основатель компании «Фабрика Окон»;

Дмитрий Гриц, адвокат, управляющий партнер «Гриц и партнеры».

По словам организаторов, к мероприятию можно будет присоединиться и онлайн. Ссылка на трансляцию появится на сайте форума.

Узнать подробности и зарегистрироваться можно по ссылке.



Фото на обложке: Matej Kastelic / Shutterstock