В Москве пройдет студенческий предпринимательский форум от HSE Business Club

Евгения Хрисанфова
29 мая HSE Business Club проведет студенческий предпринимательский форум. Для участия нужно зарегистрироваться.
В Москве пройдет студенческий предпринимательский форум от HSE Business ClubЕвгения Хрисанфова
Перед гостями выступят:
- Евгений Демин, основатель SPLAT;
- Владимир Седов, основатель и владелец компании «Аскона»;
- Артем Татулов, сооснователь лагеря для подростков HeadStart Camp и платформы с репетиторами TutGood;
- Кирилл Варламов, венчурный инвестор, директор ФРИИ;
- Артем Агабеков, основатель компании «Фабрика Окон»;
- Дмитрий Гриц, адвокат, управляющий партнер «Гриц и партнеры».
По словам организаторов, к мероприятию можно будет присоединиться и онлайн. Ссылка на трансляцию появится на сайте форума.
Узнать подробности и зарегистрироваться можно по ссылке.
Фото на обложке: Matej Kastelic / Shutterstock
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