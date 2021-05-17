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В Москве пройдет студенческий предпринимательский форум от HSE Business Club

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

29 мая HSE Business Club проведет студенческий предпринимательский форум. Для участия нужно зарегистрироваться.

В Москве пройдет студенческий предпринимательский форум от HSE Business Club

Перед гостями выступят:

  • Евгений Демин, основатель SPLAT;
  • Владимир Седов, основатель и владелец компании «Аскона»;
  • Артем Татулов, сооснователь лагеря для подростков HeadStart Camp и платформы с репетиторами TutGood;
  • Кирилл Варламов, венчурный инвестор, директор ФРИИ;
  • Артем Агабеков, основатель компании «Фабрика Окон»;
  • Дмитрий Гриц, адвокат, управляющий партнер «Гриц и партнеры».

По словам организаторов, к мероприятию можно будет присоединиться и онлайн. Ссылка на трансляцию появится на сайте форума.

Узнать подробности и зарегистрироваться можно по ссылке.

Фото на обложке: Matej Kastelic / Shutterstock

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