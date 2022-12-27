Natura Siberica в 2023 году планирует запустить продажи краски для волос под брендом ICE Professional

В 2023 году Natura Siberica намерена запустить продажи краски для волос под брендом ICE Professional для парикмахерских и салонов красоты. Так компания пытается занять нишу ушедших из России производителей красок Wella и Londa.
Первые партии планируется производить в Италии, а продажи готовой краски на российском рынке запустят во втором квартале 2023 года, сообщил «Коммерсантъ».
Компания намерена по итогам следующего года с ICE Professional занять 2% рынка с дальнейшим ростом. По собственным прогнозам Natura Siberica, в 2023 году 19% ее оборота будут формироваться за счет новинок, включая краску для волос, детскую косметику и другие товары.
- В ноябре компания сообщила о планах выйти на косметические рынки Катара, Сингапура, Израиля и Палестины. Российская марка сейчас представлена в ритейл-сетях в Саудовской Аравии, Бахрейне, Иордании, ОАЭ, во Вьетнаме, на Тайване, в Гонконге и Малайзии.
- До 2021 года Natura Siberica была одним из лидеров в производстве натуральной косметики в России. Основатель Natura Siberica Андрей Трубников умер в январе 2021 года, не оставив завещания. После этого в компании начался корпоративный конфликт, связанный с тем, что на наследство претендовали бывшие супруги и дети от разных браков.
Фото на обложке: sportpoint /
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