В 2023 году Natura Siberica намерена запустить продажи краски для волос под брендом ICE Professional для парикмахерских и салонов красоты. Так компания пытается занять нишу ушедших из России производителей красок Wella и Londa.

Natura Siberica в 2023 году планирует запустить продажи краски для волос под брендом ICE Professional