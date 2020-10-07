Попавший под блокировку iHerb инвестирует $100 млн в развитие бизнеса в России

Американский онлайн-ритейлер iHerb, частично заблокированный в России полгода назад, в течение двух лет инвестирует $100 млн в развитие бизнеса в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на гендиректора iHerb в России Илью Микина.

Часть инвестиций планируется вложить в улучшение логистики сервиса внутри страны. Для этого компания собирается участвовать в эксперименте «Почты России» по созданию бондовой зоны в Татарстане.

Бондовая зона — это место, которое используется для хранения и распределения товаров из маркетплейсов, реализуемых физическим лицам. Благодаря особому статусу зоны налоги и таможенные пошлины на товары платятся не при пересечении ими границы, а после их покупки. Это позволяет вернуть невостребованный товар обратно за границу без дополнительных бюрократических процедур.

В качестве альтернативного варианта iHerb рассматривает создание собственного распределительного склада, чтобы наладить не только импорт, но и экспорт продукции, добавил Микин.

«Мы планируем выводить на международный рынок российскую продукцию. Сейчас мы договорились с производителем зубной пасты R.O.C.S., также идут переговоры с другими поставщиками», — отметил он.

Также iHerb планирует инвестировать средства в подбор российских ИТ-специалистов для разработки ПО и сервисного обслуживания в интересах международной компании.

Кроме того, компания рассматривает возможность инвестиций в обучение российских производителей продукции продвижению за рубежом и сотрудничество с благотворительными и научными организациями в области медицины.

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