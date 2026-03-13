ИИ против агрессии: сервис знакомств F Date&Eat добавил в приложение нейропомощника для борьбы с токсичным общением

Российский сервис для знакомств в гастрозаведениях F Date&Eat внедрил обновлённую систему безопасности на базе ИИ. Новые алгоритмы ограничивают отправку оскорблений, пошлых слов или фраз, а также не дают выманить у пользователя личные данные. Технологии работают в фоновом режиме и не вмешиваются в естественный диалог между собеседниками.

ИИ выявляет рискованные сценарии общения на ранней стадии

В приложении искусственный интеллект выполняет роль ассистента: сопоставляет интересы пользователей, предлагает формат первой встречи и подсказывает, как корректно продолжить разговор.

Алгоритмы ограничивают отправку нецензурной лексики, оскорбительных или пошлых сообщений, а также пресекают попытки выманить личные данные и призывы перейти на другие платформы, сообщили Russian Business в пресс-службе сервиса.

Кроме того, система анализирует обезличенные сигналы и поведенческие паттерны пользователей, чтобы выявлять потенциально рискованные сценарии общения ещё на ранней стадии.

Нейросеть отслеживает попытки давления

Алгоритмы помогают обнаруживать токсичное поведение, попытки давления и намеренный перевод общения в сторонние мессенджеры, где уровень анонимности выше. В чатах сервиса также запрещена отправка фотографий и голосовых сообщений.

В спорных ситуациях система может ограничить доставку сообщений, предупредить пользователя или передать переписку на дополнительную проверку. Такой механизм позволяет снизить риск вредоносных контактов ещё до того, как ситуация станет проблемой для другого пользователя.

Обновление снизило число жалоб на нарушение правил общения

Безопасность в сервисе дополняет система верификации, которая включает подтверждение номера телефона, проверку согласованности данных в профиле и выборочную ручную модерацию. Общение между пользователями возможно только после базовой проверки аккаунта, что снижает количество фейковых профилей.

По внутренним данным сервиса, после внедрения обновлений число жалоб на нарушение правил общения снизилось, а количество приглашений на офлайн-встречи заметно выросло.

Контекст

Сервис знакомств F Date&Eat появился в России осенью 2025 года. Платформа делает ставку на офлайн-встречи вместо долгих переписок: пользователей подбирают по гастрономическим предпочтениям, стилю жизни и целям общения, после чего предлагают встретиться в одном из ресторанов или кафе-партнёров.

В приложении действует ручная модерация, которая помогает исключать фейковые аккаунты и ботов. В список площадок для встреч входят только отобранные рестораны и бары, которые команда сервиса проверяет по репутации, отзывам и атмосфере.