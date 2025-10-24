Акции Intel выросли на 9% и обогнали Nvidia и AMD

Акции Intel выросли почти на 9% после публикации отчёта, превзошедшего прогнозы аналитиков. Инвесторы поддержали решительные меры гендиректора компании Лип-Бу Тана по сокращению затрат и привлечению стратегических инвестиций, что помогло компании укрепить финансы после тяжёлого 2024 года. Intel впервые за несколько лет продемонстрировала признаки устойчивого восстановления, пишет Reuters.

Intel приняла радикальные меры, чтобы вернуть ценность акций

В 2025 году Intel получила поддержку от инвесторов и государства: Nvidia приобрела около 4% акций за $5 млрд, SoftBank вложил $2 млрд, а правительство США стало владельцем 10% доли за $8,9 млрд.

Кроме того, в рамках новой стратегии Intel сократила штат более чем на 20%, урезала расходы и продала 51% долю в Altera инвестиционной компании Silver Lake, получив $15 млрд.

Генеральный директор Лип-Бу Тан также изменил финансовую траекторию: компания теперь сосредоточена на контроле затрат и отказывается от идеи конкурировать с TSMC в качестве контрактного производитель.

Intel создаёт новую инженерную группу, которая займётся разработкой собственных чипов и выпуском решений под заказ — в этом направлении компания планирует соперничать с Broadcom и Marvell Technologies.

Intel воспользовалась дефицитом чипов на рынке

В третьем квартале спрос на чипы Intel оказался настолько высоким, что компания не смогла удовлетворить все заказы. Финансовый директор Дэйв Зинснер объяснил ажиотаж так: операторы дата-центров активно модернизируют центральные процессоры, чтобы успевать за возможностями передовых AI-чипов.

Intel сообщила, что её скорректированная валовая маржа за квартал составила 40% против ожидаемых 35,7%, а прибыль на акцию достигла 23 центов, что превысило прогноз на один цент.

Проблемы Intel с производством сохраняются

Финансовые аналитики Reuters подчеркнули, что, несмотря на позитивные результаты, «борьба компании за устойчивое восстановление ещё далека от завершения».

Сама Intel тоже предупредила, что по-прежнему не достигла всех намеченных целей. Финансовый директор Дэйв Зинснер отметил, что производственный процесс 18A пока не соответствует отраслевым стандартам и «не достигнет приемлемого уровня» до 2027 года.

Контекст

Крупнейший за 40 лет убыток Intel вынудил компанию взять курс на жёсткую реструктуризацию. После потери почти на 60% акций в 2024 году Intel смогла вернуть около 90% стоимости в 2025-м. Рост поддержали новые инвестиции, сокращение расходов и ожидания укрепления позиций на рынке AI-чипов.

Компания прогнозирует квартальную выручку на уровне $12,8–13,8 млрд, а капитальные расходы в 2025 году планирует увеличить до $27 млрд против $17 млрд годом ранее.

Однако, как отмечает Reuters, несмотря на то, что акции Intel с начала года обогнали даже Nvidia и AMD, компания всё ещё сталкивается с технологическими трудностями, которые могут замедлить полное восстановление.

Фото: Justin Sullivan / Getty Images