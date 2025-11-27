Автокредиты в 2025-м в России пережили «турбулентность»

Интерес к автокредитам в 2025 году в России уменьшался постепенно. По данным исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру», изменения по месяцам были неровными: спрос то падал, то частично возвращался. На ситуацию влияли цены на авто, сезонность и новые ограничения Центрального банка.

Динамика спроса на автокредиты в 2025 году колебалась

В начале года рынок демонстрировал постепенное снижение: в феврале интерес упал на 5%, в апреле — на 11%, а майский рост в 1,5% не компенсировал предыдущие потери, свидетельствуют данные исследования маркетплейса «Выберу.ру».

Летом сокращение усилилось: в июне спрос снизился на 11%, в июле — на 4%, а в августе вновь просел примерно на 11%. Это стало самым слабым периодом, чему способствовали падающие продажи автомобилей и ужесточение условий кредитования банками.

Осенью динамика временно улучшилась: сентябрь принёс заметный рост в 13% благодаря попыткам покупателей успеть оформить кредит до повышения утильсбора. Однако уже в октябре интерес вновь снизился на 1%, и рынок вернулся к спокойной траектории. В годовом сравнении октябрь сохранил общее падение спроса на те же 22%.

Клиенты 45-54 лет стали активнее брать кредиты

Исследователи сервиса «Выберу.ру» отметили, что в 2025 году активнее всего оформляли автокредиты люди 25–44 лет. При этом выросла доля клиентов 45–54 лет. Среди молодёжи от 18 до 24 лет интерес уменьшился.

По суммам лидируют кредиты на 500–800 тысяч рублей — около 45% заявок. Примерно 35% запросов касаются сумм до 1,5 млн рублей. Крупные кредиты свыше 5 млн встречаются редко — около 2%.

Новые требования банков сокращают спрос

Исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак указывает, что с 1 июля 2025 года банки начали работать по новым ограничениям — макропруденциальным лимитам (ограничения для банков, которые устанавливает Центральный банк, чтобы снизить риски невозврата). Они касаются клиентов с высоким показателем долговой нагрузки или ПДН (часть дохода, уходящая на выплаты по кредитам).

Аналитики сервиса «Выберу.ру» говорят, что ограничения сделали выдачу кредитов строже и усилили летнее падение спроса. Одновременно несколько месяцев подряд снижались продажи автомобилей.

«Сейчас банки не могут выдавать более 20% автокредитов заемщикам с долговой нагрузкой 50–80% и более 5% с ПДН выше 80% от общего объема выдач», — заявил исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.

Контекст

В 2025 году рынок автокредитов просел: спрос снижался почти каждый месяц, усиливался летом и частично восстанавливался только осенью. На динамику давили рост цен на автомобили, ужесточение условий кредитования и новые макропруденциальные требования ЦБ, которые ограничили выдачу кредитов клиентам с высокой долговой нагрузкой. Одновременно несколько месяцев подряд падали продажи автомобилей — это тоже тянуло рынок вниз.