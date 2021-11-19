Россияне стали чаще пользоваться услугами ремонтников и настройщиков интернета

Россияне после первой волны пандемии стали чаще пользоваться услугами ремонтников и настройщиков интернета. За три месяца спрос на них вырос на 23%.
Больше всего спрос на настройку интернет-соединения и установку программ вырос в Махачкале (+292%), Омске (+49%) и Казани (+36%), сообщил РБК со ссылкой на данные «Авито Услуги».
Спрос на услуги в области ремонта и строительства за год повысился на 25%. А по сравнению с апрелем—июнем этого года в третьем квартале спрос особенно значительно увеличился по следующим видам работ:
- отделочные работы (+28%);
- ремонт ванной комнаты (+37%);
- сантехнические услуги (+43%);
- ремонт кухни (+25%);
- застекление балконов (+23%).
За это время также выросли и средние цены на ремонтно-строительные услуги (+11% за квартал). Авторы исследования объяснили это ростом цен на стройматериалы. Заметно чаще ремонтными услугами стали пользоваться жители Ростова-на-
Фото на обложке: Andrew Angelov /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Помогаем расти миллионам предприятий по всей стране: как гигантам, так и малышам»
- 2 Почему вашему бизнесу нужен профиль на «Авито»: 5 главных причин
- 3 Как организовать стажировку для молодых дизайнеров — опыт «Авито»
- 4 Когда шторм большой, а твоя лодка маленькая. Как малый бизнес справляется с кризисом
- 5 6 корпораций, которые смогли сохранить атмосферу стартапа
ВОЗМОЖНОСТИ
19 ноября 2021
19 ноября 2021
19 ноября 2021