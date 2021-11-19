Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Россияне стали чаще пользоваться услугами ремонтников и настройщиков интернета

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Россияне после первой волны пандемии стали чаще пользоваться услугами ремонтников и настройщиков интернета. За три месяца спрос на них вырос на 23%.

Россияне стали чаще пользоваться услугами ремонтников и настройщиков интернета

Больше всего спрос на настройку интернет-соединения и установку программ вырос в Махачкале (+292%), Омске (+49%) и Казани (+36%), сообщил РБК со ссылкой на данные «Авито Услуги».

Спрос на услуги в области ремонта и строительства за год повысился на 25%. А по сравнению с апрелем—июнем этого года в третьем квартале спрос особенно значительно увеличился по следующим видам работ:

  • отделочные работы (+28%);
  • ремонт ванной комнаты (+37%);
  • сантехнические услуги (+43%);
  • ремонт кухни (+25%);
  • застекление балконов (+23%).

За это время также выросли и средние цены на ремонтно-строительные услуги (+11% за квартал). Авторы исследования объяснили это ростом цен на стройматериалы. Заметно чаще ремонтными услугами стали пользоваться жители Ростова-на-

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Andrew Angelov / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Помогаем расти миллионам предприятий по всей стране: как гигантам, так и малышам»
  2. 2 Почему вашему бизнесу нужен профиль на «Авито»: 5 главных причин
  3. 3 Как организовать стажировку для молодых дизайнеров — опыт «Авито»
  4. 4 Когда шторм большой, а твоя лодка маленькая. Как малый бизнес справляется с кризисом
  5. 5 6 корпораций, которые смогли сохранить атмосферу стартапа
Anytimeprime
Автомобиль по подписке: быстро, просто!
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

19 ноября 2021

Отбор в Бизнес-инкубатор ИТ-парк г.Казань

19 ноября 2021

AgroCode Conference

19 ноября 2021

Технологии для управления недвижимостью, Кировский завод

Все ВОЗМОЖНОСТИ