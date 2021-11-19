Россияне стали чаще пользоваться услугами ремонтников и настройщиков интернета

Россияне после первой волны пандемии стали чаще пользоваться услугами ремонтников и настройщиков интернета. За три месяца спрос на них вырос на 23%.

Больше всего спрос на настройку интернет-соединения и установку программ вырос в Махачкале (+292%), Омске (+49%) и Казани (+36%), сообщил РБК со ссылкой на данные «Авито Услуги».

Спрос на услуги в области ремонта и строительства за год повысился на 25%. А по сравнению с апрелем—июнем этого года в третьем квартале спрос особенно значительно увеличился по следующим видам работ:

отделочные работы (+28%);

ремонт ванной комнаты (+37%);

сантехнические услуги (+43%);

ремонт кухни (+25%);

застекление балконов (+23%).

За это время также выросли и средние цены на ремонтно-строительные услуги (+11% за квартал). Авторы исследования объяснили это ростом цен на стройматериалы. Заметно чаще ремонтными услугами стали пользоваться жители Ростова-на-

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