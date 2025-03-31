В Госдуме предложили расширить возможности инвестплатформ
- Новости
Этот лимит можно будет использовать на каждой платформе, в него не включаются деньги, которые инвестор уже получил по завершенным договорам, говорится в документе.
Он также вводит механизм защиты интересов инвесторов. В частности, документ ограничивает разницу между минимальной и максимальной суммами, указанными в инвестиционном предложении, не более чем 25%. Операторы инвестиционных платформ (ОИП) не смогут отказываться от договоров, если у инвестора уже есть активные инвестиции. Кроме того, лица, привлекающие инвестиции, будут обязаны предоставлять оператору платформы «достоверную информацию о себе и своих инвестиционных предложениях» для ее последующего раскрытия.
Законопроект также наделяет Банк России полномочиями регулировать раскрытие информации и устанавливать требования к капиталу ОИП. Операторы смогут привлекать инвестиции на своих платформах, но не смогут одновременно быть и инвесторами, и заемщиками, чтобы избежать конфликта интересов. Согласно данным ЦБ на 27 марта, в реестре операторов инвестплатформ находилось 99 организаций.
- В декабре представитель Минэкономразвития сообщил РБК, что министерство вместе с экспертным сообществом планирует запустить биржу для pre-IPO малых технологических компаний. В ведомстве рассчитывали, что благодаря этому стартапы смогут быстрее привлечь инвестиции и выйти на публичный рынок.
Фото на обложке: Ilia Ulianov / Shutterstock / FOTODOM
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
VPN-приложения для доступа к российским сервисам за границей
Материалы по теме
- Пройти курс «Как преуспеть на Ozon»
- 1 В Госдуме рассмотрят запрет для иноагентов управлять госкорпорациями С такой инициативой выступил глава комитета по безопасности Василий Пискарев 01 апреля 17:57
- 2 Госдума запретила навязывание дополнительных товаров и услуг потребителям Поправки приняты во втором и третьем чтениях 01 апреля 17:31
- 3 Кредитные каникулы для МСП заработают в 2026 году Самозанятых могут исключить из законопроекта 01 апреля 16:25
- 4 Сбор за интернет-рекламу и новые правила маркировки: что изменится для бизнеса в апреле Главные законодательные изменения середины весны 31 марта 12:37