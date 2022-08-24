Inworld AI с основателем из России привлек $50 млн

Американский стартап Inworld AI с российскими корнями привлек $50 млн. Основанная год назад компания создала платформу для разработки виртуальных персонажей, которых можно использовать в метавселенной.
О сделке пишет Venture Beat, информация о ней отражена в карточке компании на Crunchbase. Раунд закрыли в марте, но рассказали о нем только сейчас.
Лид-инвесторами раунда серии А выступили Intel Capital и Section 32. Всего в нем участвовали 14 инвесторов, среди которых Kleiner Perkins, Founders Fund, LG Technology Ventures. Общий объем привлеченных стартапом средств с учетом текущего раунда достиг $69,7 млн.
Inworld AI предлагает платформу для разработки управляемых искусственным интеллектом виртуальных персонажей, которых можно использовать в метавселенных и видеоиграх. Стартап также сообщил о найме специалиста по спецэффектам Джона Гаэты, который работал над сценой из фильма «Матрица» с уклонением Нео от пуль.
Штаб-квартира Inworld AI располагается в Калифорнии, США. Стартап основали в 2021 году Илья Гельфенбейн, Михаил Ермоленко и Килан Гиббс.
Фото на обложке: Venture Beat
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