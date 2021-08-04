iPavlov создаст систему «Умный перекресток»

Компания iPavlov разработает систему «Умный перекресток» в рамках интенсива «Архипелаг 2121». Проект поможет эффективнее управлять потоками транспорта и пешеходов, фиксировать аварии и сокращать их количество, а также увеличить скорость движения.
В систему входит несколько модулей:
- центр обработки данных;
- «умный» светофор с экологическими и другими датчиками и дорожными камерами, на котором можно показывать информацию — например, погоду;
- система распознавания сложных объектов;
- датчики движения и другие.
Команда планирует создать специальную подсветку для зебр, которая будет меняться в зависимости от цвета сигнала светофора. Также информацию со светофоров можно будет передавать в усовершенствованную систему помощи водителю (ADAS).
Согласно расчетам компании, время прохождения перекрестков в Москве уменьшится:
- на 45% для автобусов;
- на 24% для трамваев;
- на 16% для пешеходов.
Партнеры проекта: холдинг «Швабе», АО «ПО ’’УОМЗ’’» (госкорпорация «Ростех»).
Фото на обложке: Unsplash
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