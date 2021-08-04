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iPavlov создаст систему «Умный перекресток»

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Компания iPavlov разработает систему «Умный перекресток» в рамках интенсива «Архипелаг 2121». Проект поможет эффективнее управлять потоками транспорта и пешеходов, фиксировать аварии и сокращать их количество, а также увеличить скорость движения.

iPavlov создаст систему «Умный перекресток»

В систему входит несколько модулей:

  • центр обработки данных;
  • «умный» светофор с экологическими и другими датчиками и дорожными камерами, на котором можно показывать информацию — например, погоду;
  • система распознавания сложных объектов;
  • датчики движения и другие.

Команда планирует создать специальную подсветку для зебр, которая будет меняться в зависимости от цвета сигнала светофора. Также информацию со светофоров можно будет передавать в усовершенствованную систему помощи водителю (ADAS).

Согласно расчетам компании, время прохождения перекрестков в Москве уменьшится:

  • на 45% для автобусов;
  • на 24% для трамваев;
  • на 16% для пешеходов.

Партнеры проекта: холдинг «Швабе», АО «ПО ’’УОМЗ’’» (госкорпорация «Ростех»).

Фото на обложке: Unsplash

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