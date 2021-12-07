Переписка пользователей iPhone в мессенджерах оказалась под угрозой из-за резервного копирования

Сообщения пользователей защищены сквозным шифрованием только в момент их пересылки между собеседниками, сообщил Forbes. Однако в том случае, если на смартфоне включена функция резервного копирования, то все переписки в облаке, попадают под угрозу, поскольку Apple хранит копию ключей шифрования в резервной копии iCloud.

Уязвимость в Apple iCloud ставит под угрозу личные переписки примерно 1 млрд пользователей iPhone. Чтобы обезопасить себя, пользователю следует отключить функцию резервного копирования iCloud.

Уязвимость была обнаружено после того, как в сети был опубликован документ ФБР, в котором утверждалось, что его сотрудники могут получить доступ к переписке пользователей в девяти мессенджерах, в том числе iMessage и WhatsApp, используя резервную копию iCloud.

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