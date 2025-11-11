Для iPhone теперь можно купить чехол-карман по цене от $149

Apple вместе с японским модным брендом ISSEY MIYAKE представили необычный аксессуар — iPhone Pocket. Это мягкий трикотажный чехол, который можно носить в руке, прикрепить к сумке или перекинуть через плечо. Он подходит для любого iPhone. Новый аксессуар появится в продаже 14 ноября в ограниченном количестве.

Чехол iPhone Pocket можно носить в любых вариациях

iPhone Pocket — это не просто чехол, а дополнительный карман. Он выполнен из цельного трикотажа, повторяющего знаменитые плиссированные складки ISSEY MIYAKE.

Материал растягивается, полностью закрывая iPhone, но при этом позволяет увидеть экран. В него можно положить не только телефон, но и мелкие вещи вроде наушников или ключей. Аксессуар доступен в двух вариантах — с коротким и длинным ремнём.

Принцип — каждый носит так, как хочет

Арт-директор MIYAKE DESIGN STUDIO Йошиюки Миямаэ рассказал, что идея iPhone Pocket — в том, чтобы подчеркнуть личное отношение человека к своему устройству.

«iPhone Pocket говорит о связи между iPhone и его пользователем, сохраняя в то же время эстетику и универсальность продуктов Apple», — отметил арт-директор MIYAKE DESIGN STUDIO Йошиюки Миямаэ.

По его словам, главная идея нового аксессуара — каждый может носить его в свое удовольствие и так, как захочет.

8 цветов повторяют палитру смартфонов iPhone

Вариант с коротким ремнём выпускается в восьми цветах — от лимонного и мандаринового до классического чёрного. Версия с длинным ремнём — в трёх: сапфировом, коричном и чёрном.

По словам вице-президента Apple по промышленному дизайну Молли Андерсон, палитра подобрана так, чтобы аксессуар подходил к любому iPhone.

«Цветовая палитра iPhone Pocket была намеренно создана для сочетания со всеми нашими моделями и цветами iPhone. Его узнаваемый силуэт предлагает новый способ носить с собой iPhone, AirPods и любимые повседневные вещи», — отметила вице-президент Apple по промышленному дизайну Молли Андерсон.

Сделано в Японии — по бесшовной технологии

iPhone Pocket создан на основе японской технологии 3D-трикотажа — без швов и дополнительных деталей. Над проектом совместно работали дизайнеры ISSEY MIYAKE и студия Apple. В процессе Apple консультировала партнёров по дизайну и производству.

Сотрудничество объединило философию японского бренда о свободе интерпретации вещей и минимализм Apple, где всё продумано до мелочей.

Цена дополнительного кармана — от 12 000 ₽

Аксессуар будет доступен с 14 ноября.

Чехол с коротким ремнём будет стоить $149,95 (около 12 тыс. рублей)

Чехол с длинным ремнём — $229,95 (около 18 тыс. рублей).

Продажи начнутся в Apple Store и онлайн в восьми странах — США, Великобритании, Франции, Италии, Японии, Южной Корее, Сингапуре и Китае.

Фото: официальный сайт Apple