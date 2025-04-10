«Иртея» запустит серийное производство базовых станций типа Single RAN

Российский производитель телекоммуникационного оборудования «Иртея» до конца 2025 года планирует выпустить 2 тыс. базовых станций нового типа Single RAN, поддерживающих сразу три стандарта связи — 2G, 4G и 5G. Это позволит операторам оптимизировать затраты на оборудование, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу компании.

Технология Single RAN. Single RAN работает на уровне программного обеспечения, что делает ее универсальной для разных стандартов связи. Вложения в разработку и запуск производства составили около 4 млрд рублей за период 2023–2025 годов, рассказали в компании. Гендиректор МТС Инесса Галактионова на форуме «Телеком-2025» отметила, что скорость мобильного интернета на таких станциях достигает 60–100 Мбит/с в одном частотном диапазоне, а при объединении частот — до 200–300 Мбит/с.

Импортозамещение. В «Иртее» признают зависимость от импортных компонентов, но планируют увеличить долю отечественных деталей с менее 5% в 2025 году до 30% к 2027 году.

Другие игроки рынка. «Булат» (51% у «Ростелекома») в этом году выпустит 250 базовых станций, поддерживающих 2G и 4G. «ИКС холдинг» до 2030 года поставит 55 тыс. станций 2G/4G и 5G Ready, инвестировав в разработку и производство около 30 млрд рублей.

Экономический эффект и потребности рынка. Технология Single RAN, по словам аналитика Алексея Слукина, снижает совокупные капитальные затраты операторов, несмотря на более высокую стоимость одной станции ($30–35 тыс. против $20–25 тыс. у зарубежных аналогов, по оценке собеседника издания на телеком-рынке). Актуальная потребность операторов в базовых станциях оценивается в 40–60 тыс. в год, но с учетом прошлых лет может достигать 80–100 тыс. в год, утонила Слукина.

Только за девять месяцев прошлого года оператор мобильной связи Т2 установил и вывел в эфир более 25 тыс. базовых станций за счет установки оборудования в спальных районах городов. По сравнению с 2023 годом показатель вырос в 3 раза (с 8 тыс.),

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