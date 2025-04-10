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«Иртея» запустит серийное производство базовых станций типа Single RAN

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

Российский производитель телекоммуникационного оборудования «Иртея» до конца 2025 года планирует выпустить 2 тыс. базовых станций нового типа Single RAN, поддерживающих сразу три стандарта связи — 2G, 4G и 5G. Это позволит операторам оптимизировать затраты на оборудование, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Иртея» запустит серийное производство базовых станций типа Single RAN
  1. Новости

Технология Single RAN. Single RAN работает на уровне программного обеспечения, что делает ее универсальной для разных стандартов связи. Вложения в разработку и запуск производства составили около 4 млрд рублей за период 2023–2025 годов, рассказали в компании. Гендиректор МТС Инесса Галактионова на форуме «Телеком-2025» отметила, что скорость мобильного интернета на таких станциях достигает 60–100 Мбит/с в одном частотном диапазоне, а при объединении частот — до 200–300 Мбит/с.

Импортозамещение. В «Иртее» признают зависимость от импортных компонентов, но планируют увеличить долю отечественных деталей с менее 5% в 2025 году до 30% к 2027 году.

Другие игроки рынка. «Булат» (51% у «Ростелекома») в этом году выпустит 250 базовых станций, поддерживающих 2G и 4G. «ИКС холдинг» до 2030 года поставит 55 тыс. станций 2G/4G и 5G Ready, инвестировав в разработку и производство около 30 млрд рублей.

Экономический эффект и потребности рынка. Технология Single RAN, по словам аналитика Алексея Слукина, снижает совокупные капитальные затраты операторов, несмотря на более высокую стоимость одной станции ($30–35 тыс. против $20–25 тыс. у зарубежных аналогов, по оценке собеседника издания на телеком-рынке). Актуальная потребность операторов в базовых станциях оценивается в 40–60 тыс. в год, но с учетом прошлых лет может достигать 80–100 тыс. в год, утонила Слукина.

  • Только за девять месяцев прошлого года оператор мобильной связи Т2 установил и вывел в эфир более 25 тыс. базовых станций за счет установки оборудования в спальных районах городов. По сравнению с 2023 годом показатель вырос в 3 раза (с 8 тыс.),

Фото на обложке: chalermphon_tiam / Shutterstock / FOTODOM

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