Названа дата начала летных испытаний для аэротакси Cora

Летом 2021 года американская компания Wisk намерена начать летные испытания аэротакси Cora. Они будут проводиться в центральной части Южного острова Новой Зеландии, сообщает Flightglobal.
Аэротакси Cora представляет собой двухбалочный самолет. Он отличается низким расположением крыла и оснащен П-образным хвостовым оперением. В аэротакси используются 13 винтов.
В Cora предусмотрен беспилотный режим полета. Однако в большинстве случаев аэротакси будет перемещаться под управлением летчика. Также в аппарат установлена парашютная система аварийной посадки.
Максимальная высота полета для Cora составляет 457 метров. При этом аэротакси может пролететь до 40 километров со скоростью 160 километров в час.
Ожидается, что первая тестовая перевозка пассажиров на Cora произойдет в 2022 году.
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Фото: Wisk
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