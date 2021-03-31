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Названа дата начала летных испытаний для аэротакси Cora

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Летом 2021 года американская компания Wisk намерена начать летные испытания аэротакси Cora. Они будут проводиться в центральной части Южного острова Новой Зеландии, сообщает Flightglobal.

Названа дата начала летных испытаний для аэротакси Cora

Аэротакси Cora представляет собой двухбалочный самолет. Он отличается низким расположением крыла и оснащен П-образным хвостовым оперением. В аэротакси используются 13 винтов.

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В Cora предусмотрен беспилотный режим полета. Однако в большинстве случаев аэротакси будет перемещаться под управлением летчика. Также в аппарат установлена парашютная система аварийной посадки.

Максимальная высота полета для Cora составляет 457 метров. При этом аэротакси может пролететь до 40 километров со скоростью 160 километров в час.

Ожидается, что первая тестовая перевозка пассажиров на Cora произойдет в 2022 году.

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Фото: Wisk

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