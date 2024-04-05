Власти подняли лимит по IT-ипотеке на 200 млрд рублей. После принятия постановления правительства лимит по такой ипотеке составит 700 млрд рублей. Банк ВТБ в свою очередь уже объявил, что возобновит выдачу IT-ипотеки с 8 апреля.
Правительство объявило об увеличении лимита по IT-ипотеке на 200 млрд рублей. Лимит о этой программе составит 700 млрд рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.
Увеличение лимита по IT-ипотеке позволит распространить программу не менее чем на 15 тыс. человек. На данный момент государственной программой уже воспользовались более 50 тыс. IT-специалистов.
Сегодня же банк ВТБ сообщил о возобновлении выдачи IT-ипотеки с 8 апреля. Ставка по ней составит 5% на весь период при первоначальном взносе от 20,1%. Для регионов-миллионников лимит средств по ипотеке составляет 30 млн рублей, для остальных регионов – 15 млн рублей.
Фото на обложке: LudaZuy /
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