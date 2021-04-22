Открылась регистрация на конкурс для продуктовых IT-компаний «IT-проект»

Открылась регистрация на V конкурс «IT-проект», организованный ассоциацией iCluster. Подать заявку можно до 30 мая.

Благодаря конкурсу продуктовые IT-компании со всей страны смогут расширить партнёрский канал и представить цифровые разработки потенциальным заказчикам, а инвесторы и потребители технологий — найти в регионах перспективные проекты, сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию RB.RU.

Партнёрами конкурса выступают компании Harman, Huawei, IntelliVision, Skyeng, YellowRockets, «Газпромбанк», сибирский и белгородский IT-кластеры, бизнес-инкубатор казанского IT-парка и другие.

Особый упор конкурс «IT-проект» делает на поддержку команд разработчиков из регионов: он предоставит им коммуникационную площадку для взаимодействия с потенциальными инвесторами и заказчиками.

Генеральный директор фонда венчурного фонда YellowRockets Сергей Богданов считает, что сильной стороной проектов из «провинции» является глубокая техническая экспертиза, в то время как навыки презентации проектов нужно усилить.

«Мы любим работать с проектами из регионов. Чаще всего это сильная школа, хорошие специалисты, они очень мотивированы. В России есть примеры стартапов из регионов, которые стали международными компаниями, при этом главные офисы сохранили в своих родных городах. К сожалению, у многих российских проектов нет широты мысли, они не задумываются, как сделать глобальный бизнес. Много скромничаем, а между тем наши разработчики и идеи ценятся во всем мире» — отметил Богданов.

В этом году конкурс ориентирован на компании с минимальным опытом: от пилотного внедрения и первых продаж IT-продуктов до тиражирования индустриальных решений. Номинации не будут ограничены пулом отраслей и сосредоточатся на технологиях, которые активно внедряются крупным и средним бизнесом: AI, 5G, VR/AR, IoT, компьютерное зрение, веб-технологии, робототехника, социальная сфера и другие направления. Отдельно жюри наградит лучший IT-проект, команду, IT-евангелиста или медиа.

Все полуфиналисты получат оценку продукта от технологических и венчурных экспертов конкурса, а также будут размещены на «Карте технологий iCluster» — сервисе для продвижения IT-продуктов и технологического скаутинга, доступного корпорациям, инвесторам, компаниям для поиска решений под запросы своего бизнеса. Победители смогут лично презентовать разработки на фидбэк-сессиях с интеграторами и потенциальными заказчиками, получат рекомендации по развитию продуктов и усилению команды.

По словам руководителя iCluster Марата Мухарьямова, российский рынок ощущает острую потребность в новых цифровых решениях. При этом IT-компаниям требуется поддержка сообщества, чтобы переключиться с сервисной модели на продуктовую.

«Продуктовая разработка более прибыльна с точки зрения масштабирования бизнеса, и более привлекательна в разрезе HR-бренда IT-компаний. Технологические компании Нижнего Новгорода и ряда других крупных IT-центров обладают достаточной экспертизой для создания цифровых продуктов, востребованных во всём мире. Наша задача — помочь им сделать уверенный шаг в этом направлении» — заявил Мухарьямов.

Партнёрами конкурса выступают компании Harman, Huawei, IntelliVision, Skyeng, YellowRockets, «Газпромбанк», сибирский и белгородский IT-кластеры, бизнес-инкубатор казанского IT-парка и другие.

До 30 июня заявленные IT-проекты будут проходить оценку экспертного жюри конкурса. Летом в онлайн-формате состоится финал, награждение победителей, фидбэк- и нетворкинг-сессии с потенциальными партнёрами и заказчиками.

Оставить заявку на участие можно на сайте it-brand.pro.

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Фото: it-brand.pro.