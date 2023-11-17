Парламент Италии законодательно запретила производство и продажу искусственного мяса

Италия законодательно запретила производство и продажу искусственного мяса. Нарушителей закона будут штрафовать на сумму до 150 тыс. евро. За введение запрета выступала одна из крупнейших сельскохозяйственных ассоциаций, против – экооппозиционеры.

Итальянский парламент одобрил закон, запрещающий производство и продажу в стране мяса, произведенного в лабораторных условиях. Об этом пишет Reuters.

Министр сельского хозяйства Италии Франческо Лоллобриджида заявил, что страна стала первой в мире, которая запретила искусственное мясо. Нарушителей закона будут штрафовать на сумму от 15 до 150 тыс. евро.

Одним из инициаторов запрета стала ведущая итальянская сельскохозяйственная ассоциация Coldiretti, петиция под авторством которой собрала около 500 тыс. подписей, а также получила поддержку локальных органов власти в Италии.

Против закона выступали экоопоозиционеры с доводами о том, что он является лоббированием интересов сельхозпроизводителей и селекционеров. Кроме того, критики закона указывали на возможное снижение выброса парниковых газов в случае сокращения разведения животных.

Фото на обложке: Vera Larina / Shutterstock