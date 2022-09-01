Онлайн-кинотеатр ivi запустит подписку для смартфонов

Онлайн-кинотеатр ivi планирует на неделе запустить мобильную подписку за 99 рублей в месяц. Сейчас у сервиса только одна подписка за 399 рублей.
Платформа решила сменить стратегию развития и уделить больше внимания на увеличение мобильной аудитории и времени, которое пользователи проводят за просмотром контента на смартфоне, узнали «Ведомости».
Онлайн-кинотеатр отказался комментировать информацию об изменении стратегии и запуске мобильной подписки.
ivi был лидером среди онлайн-кинотеатров, но в июне уступил пальму первенства «Кинопоиску», который занял 24% рынка против 22% у ivi, следует из данных «ТМТ консалтинга».
Мобильная аудитория ivi на конец 2021-го составляла половину от общего количества уникальных пользователей сервиса, аудитория web-версии — около 30%, Smart TV — 20%.
Фото на обложке: Unsplash
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