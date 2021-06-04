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Онлайн-кинотеатр Ivi планирует выйти на IPO

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Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Редактор новостного отдела RB.RU

Андрей Шляховский

Онлайн-кинотеатр Ivi по-прежнему планирует выход на IPO, заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Онлайн-кинотеатр Ivi планирует выйти на IPO

Компания «хорошо растёт» и демонстрирует хорошие результаты, заявил Дмитриев в интервью РБК.

Отдельно глава РФПИ подчеркнул успех последнего раунда инвестиций, в ходе которого онлайн-кинотеатр привлёк $250 млн

Новый раунд инвестиций был сделан с большой премией к предыдущему — это показывает интерес к компании.

В мае RB.RU сообщал подробности раунда финансирования ivi: одним из инвесторов онлайн-кинотеатра выступил РФПИ. Также в компанию вложились ВТБ, компании Invest AG и Millhouse, а также инвестфонды Flashpoint Venture Capital и Baring Vostok.

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Фото на обложке: Sharaf Maksumov / Shutterstock.

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