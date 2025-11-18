Нарушение патента подтверждено: Apple должна Masimo $634 млн

Суд в США постановил, что Apple должна выплатить медицинской технологической компании Masimo $634 млн за нарушение патента, связанного с функциями Apple Watch. Masimo считает, что технология измерения уровня кислорода в крови и частоты пульса (пульсоксиметрия) в смарт-часах нарушили её патентные права. Reuters пишет, что Apple не согласна с решением и намерена его оспорить.

За шесть лет Masimo подала более 25 патентных исков против Apple

Федеральное жюри присяжных в Калифорнии поддержало заявление Masimo о том, что функции Apple Watch нарушили патент компании на технологию измерения уровня кислорода в крови. Представитель Masimo подтвердил Reuters, что речь идёт о патенте, который компания считает ключевым в сегменте мониторинга жизненных показателей.

Apple сообщила Reuters, что не согласна с решением суда и собирается его обжаловать. Представитель компании отметил, что за последние шесть лет Masimo подала против Apple более 25 патентных исков, и большинство этих патентов признали недействительными. Он добавил, что патент, о котором идёт речь в этом деле, истёк в 2022 году и основан на технологии мониторинга пациентов, созданной «несколько десятилетий назад».

Иск в Калифорнии — часть масштабного патентного спора Masimo и Apple

В своем заявлении Masimo охарактеризовала вердикт как «значительную победу» и подчеркнула, что продолжит защищать свою интеллектуальную собственность.

Иск в Калифорнии стал частью масштабной юридической борьбы между компаниями. Masimo обвиняет Apple в переманивании сотрудников и использовании её технологий пульсоксиметрии в Apple Watch. Apple эти обвинения отвергает.

Компании Apple и Masimo договаривались о сотрудничестве

Masimo была одной из 28 компаний, с которыми Apple обсуждала участие в проекте Apple Watch на ранних этапах разработки устройства. По словам внутренних источников, руководство Apple рассматривало возможность покупки Masimo, но от идеи отказалось, поскольку медицинское оборудование компании выходило за рамки фокуса Apple на потребительской электронике.

Masimo начала борьбу с Apple и вышла на рынок смарт-часов

С 2019 года Masimo начала судебные процессы против Apple. Среди обвинений — переманивание сотрудников, кража коммерческих тайн и нарушение патентов на технологии пульсоксиметрии и неинвазивного измерения жизненных показателей. Apple отвергает эти обвинения и продолжает оспаривать решения американских ведомств и судов.

В 2024 году Masimo решила расширить бизнес и выйти в потребительскую электронику. Основатель компании Джо Киани, состояние которого Forbes оценивает в $1,2 млрд, представил в августе прошлого года часы здоровья (Health Watch) стоимостью $499.

Последствия для Apple от исков Masimo

Судебный конфликт с Masimo уже привёл к ряду ограничений для Apple. В 2023 году американское торговое ведомство заблокировало импорт Apple Watch Series 9 и Ultra 2, установив нарушение патентов Masimo. Чтобы избежать запрета, Apple убрала из часов функцию измерения уровня кислорода в крови и позже представила обновлённую версию — ее одобрила Таможенно-пограничная служба США.

Masimo уже подала иск против таможенной службы из-за решения разрешить поставки обновлённых часов. Apple же оспаривает запрет на импорт в федеральном апелляционном суде.

Фото: Apple Newsroom