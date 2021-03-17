Молодые инженеры получат 6 млн рублей на James Dyson Award

Открыт прием заявок на участие в международном конкурсе James Dyson Award 2021. Два победителя получат по £30 тысяч (в сумме около 6 млн рублей). Традиционно участниками конкурса являются студенты и недавние выпускники инженерных и дизайнерских специальностей. Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе Dyson.

Обобщенное задание премии несет открытую трактовку и звучит так: «Разработайте то, что решает проблему».

Первым этапом конкурса являтся выбор одного победителя и двух финалистов в каждой стране-участнице. Приз победителя составит 200 тысяч рублей. Лучшие кандидаты этого этапа выйдут на международную стадию конкурса.

В результате премии будут выбраны 2 проекта-победителя: в области устойчивого развития и в общей номинации.

«Молодые люди хотят изменить мир, а премия поддерживает их в этом, давая крайне важное для них финансирование, одобрение и платформу для реализации идей ... . Я буду искать революционные изобретения, которые бросают вызов устоявшимся представлениям», — пояснил основатель Dyson Джеймс Дайсон.

Премия James Dyson Award призвана продемонстрировать, как инженеры могут изменить мир. Впервые премия прошла в 2005 году. За это время, по собственным данным, Дайсон вложил более £100 млн в разработку благотворительных и передовых образовательных проектов. Почти 250 изобретений получили поддержку из призовых средств James Dyson Award.

Так, победители прошлых лет изобрели технологии генерации возобновляемой энергии, новые виды экологичного пластика, устройства для скрининга рака и других заболеваний.

Награда в области устойчивого развития была впервые введена в 2020 году. В этой номинации акцент сделан на идеи, которые решают проблемы окружающей среды.

Победители James Dyson Award прошлого года:

национальный победитель (Россия) — Health Care Toothbrush

Анастасия Балабанова и Артемий Зенкин представили умную щетку Health Care Toothbrush, которая во время чистки зубов анализирует состав выдыхаемого воздуха и частиц крови в слюне. С помощью этих данных устройство отслеживает состояние здоровья человека.

международный победитель — The Blue Box (Испания)

Изобретение 23-летней Худит Хиро Бенет открывает новый способ распознавания рака молочной железы в домашних условиях по образцу мочи с помощью алгоритма на базе ИИ.

международный победитель в области устойчивого развития — технология AuREUS (Филиппины)

Новый материал AuREUS, изобретенный 27-летним Карви Эреном Мейгом, состоит из переработанных сельскохозяйственных отходов и производит возобновляемую электроэнергию из ультрафиолетового излучения.

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Фото: EQRoy / Shutterstock