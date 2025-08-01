Кабинет с видом на океан: CEO Starbucks построил личный офис — всего в пяти минутах от своего дома

Пока рядовым менеджерам Starbucks предлагают два варианта — офис или увольнение, глава компании Брайан Никкол получает новый личный офис в Ньюпорт-Бич — с видом на океан, эспрессо-машиной за $14 000 и дубовыми полами. Пространство площадью 430 кв. м. построено всего в пяти минутах от его дома.

Работники возвращаются в кабинеты, а CEO строит себе личный офис

Starbucks официально сообщил, что помещение предназначено не только для CEO, но и для других топ-менеджеров. Однако факты говорят сами за себя:

Офис находится в 1900 км от штаб-квартиры в Сиэтле.

Здание расположено в элитном деловом комплексе рядом с гольф-клубом, отелем и стейк-хаусом — и всего в пяти минутах от квартиры Никкола.

Самая большая комната (площадью около 55 кв. метров) — кабинет CEO с отдельной ванной.

Внутри — кожаная мебель, панели из белого дуба, авторский арт и отсылки к «возрождению Starbucks». Одна из стен украшена постером Back to Starbucks — ироничным в контексте происходящего.

Офис себе, офис другим

Проект был впервые упомянут в документах SEC ещё в августе прошлого года как часть компенсационного пакета Никкола. Помимо базовой зарплаты в $1,6 млн и акций на сумму более $95 млн, он получил обещание «удалённого рабочего офиса в округе Ориндж». Starbucks объяснил решение необходимостью обеспечить «максимальную продуктивность CEO».

«Брайан проводит много времени в командировках и работает в Сиэтле, где у него есть и офис, и жильё. Офис в Калифорнии — один из рабочих хабов Starbucks, которым могут пользоваться и другие партнёры компании», — говорится в официальном комментарии Starbucks.

Тонкая грань между эффективностью и привилегией

Офис Никкола появился на фоне ужесточения политики RTO (return-to-office). Starbucks потребовал от менеджеров вернуться в офис четыре дня в неделю. Несогласные — либо увольняются, либо переезжают в Сиэтл, Торонто или Нью-Йорк.

Параллельно с этим в корпоративных каналах начали распространяться листовки и сообщения от недовольных сотрудников. Они указывают на двойные стандарты и называют офис в Калифорнии «личной резиденцией с брендом Starbucks».

Никкол уже сталкивался с критикой за перелёты на частном самолёте между Ньюпорт-Бич и Сиэтлом, что, по мнению акционеров и экологов, противоречит экоповестке компании.

Не первый «переезд»

Ранее, будучи CEO Chipotle, Никкол уже переносил штаб-квартиру — из Денвера в тот же Ньюпорт-Бич. Там же он добился кратного роста выручки и капитализации. Starbucks надеется на такой же эффект: компания пытается восстановить продажи, решить проблемы с мобильными заказами и обновить культуру обслуживания.

Но пока что новый офис — это не продукт, не метрика и не цифра. Это отдельный кабинет с видом на океан.



Фото: Michael Reaves / Staff / Getty Images