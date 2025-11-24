Дефицит кадров растёт: ИИ и цифровизация не заменят людей

Как отмечает заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков, на сегодняшний день дефицит кадров становится устойчивым трендом и в общемировой, и в российской экономике. Даже ускоренная цифровизация и рост инвестиций в ИИ не снижают потребность в сотрудниках — бизнес во многом использует технологии для компенсации нехватки людей. Экономисты подчеркивают: спрос на рабочую силу останется высоким как минимум в среднесрочной перспективе.

Цифровизация не снижает спрос на людей

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков подчеркнул, что современные технологии — от роботизации до интеграции ИИ — не оказывают заметного давления на рынок труда. Дефицит кадров настолько значителен, что даже быстрый прогресс автоматизации не способен его компенсировать.

«Дефицит кадров на рынке труда настолько сильный, что как бы быстро мы ни внедряли современные технологии в сфере роботизации и цифровизации, сильно на рынок труда это не повлияет», — отметил замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Поляков назвал разговоры о том, что искусственный интеллект заменит всех людей, «пустой болтовнёй». По его словам, ИИ действительно развивается быстро и «технологические революции» происходят как в госсекторе, так и в частном бизнесе. Однако даже при ускорении прогресса влияние ИИ на рынок труда остаётся минимальным: технологии лишь частично перераспределяют обязанности, но не сокращают потребность в людях.

«Даже если он быстро будет прогрессировать, реально давление на рынок труда это ослабит в минимальной степени. Люди по-прежнему будут нужны на среднесрочном горизонте», — пояснил Поляков.

Резерв рабочей силы — незанятые и низкопроизводительные сектора

Замгубернатора Нижегородский области Егор Поляков подчеркнул, что кадровый дефицит сохранится как минимум в среднесрочной перспективе.

«Я не вижу перспектив, чтобы дефицит на рынке труда стал меньше. Скорее всего у нас будет нулевая безработица ещё несколько лет», — подчеркнул замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков.

При этом Поляков подчеркнул, что в регионе есть значительный скрытый резерв кадров. По данным, которые он приводил ранее, около 130 тыс. самозанятых показывают нулевой доход, а 390 тыс. трудоспособных не работают формально. Он назвал это «колоссальным резервом» для экономики региона .

По словам замгубернатора, важная задача — переводить людей из низкопроизводительных сфер в высокотехнологичные отрасли. Уже сегодня область развивает перепрофилирование в двух ключевых направлениях:

рабочие специальности — слесари, электротехники, повара;

— слесари, электротехники, повара; IT-сфера — массовая переквалификация из других отраслей.

«В этом году 3000 человек прошло переподготовку именно по IT-специальностям. И это среди людей, которые вообще не были заняты в IT-индустрии», — сообщил чиновник.

Контекст

На нижегородском «Альфа-Саммите» эксперты отметили, что напряжённость на рынке труда стала общемировым явлением. Главный экономист Альфа-Банка Наталья Орлова подчеркнула, что во многих странах одновременно происходят два крупных процесса: ускоренная технологическая трансформация и старение населения. По её словам, демографический сдвиг повышает конкуренцию за работников в самых разных секторах — от промышленности до услуг. Именно это, а не только цифровизация, становится основной причиной дефицита рабочей силы в экономически развитых странах.

Орлова также указала, что глобальный рынок технологических инвестиций уже достиг $5 трлн — почти двух российских ВВП. Около 80% этих вложений приходятся на интеллектуальный капитал и разработки — это делает автоматизацию и ИИ необходимыми инструментами поддержки производительности. Но технологии становятся ответом на нехватку людей, а не их заменой: бизнес внедряет новые решения, чтобы компенсировать рост операционных затрат и ограниченность кадровых ресурсов.

Зампред Банка России Алексей Заботкин подтвердил, что аналогичные процессы идут и в российской экономике. Он подчеркнул, что экономика «уже несколько лет функционирует в условиях достаточно жёсткого ограничения на рынке труда». По его словам, компании конкурируют «за трудовые ресурсы, за материалы, за транспортные мощности». Именно поэтому автоматизация и цифровые технологии становятся необходимой мерой адаптации, а не инструментом сокращения штатов.